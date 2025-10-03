Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.3 комментария
В Киеве задержали руководителя межрегионального управления Минюста, которого обвинили в организации схем по уклонению от мобилизации с помощью поддельных медицинских справок.
О задержании одного из руководителей центрального межрегионального управления Минюста Украины сообщает ТАСС, ссылаясь на данные СБУ. По информации ведомства, чиновник был пойман при получении части взятки размером в 20 тыс. долларов за содействие уклонистам.
«Чиновник предлагал уклонистам содействие в снятии с воинского учета на основании поддельных справок о непригодности по здоровью», – говорится в заявлении СБУ. Ему предъявлены обвинения по статьям о препятствовании работе ВСУ и получении неправомерной выгоды.
Следователи установили, что чиновник не только оформлял фиктивные медицинские документы, но и удалял персональные данные клиентов из базы розыска военкоматов, используя связи в медицинских учреждениях и военкоматах Киева. За эти услуги он получал крупные суммы. СБУ продолжает расследование для выявления всех участников схемы.
Ранее СБУ сообщала о блокировке 114 аналогичных схем только за последнее время. Массовые попытки украинцев избежать мобилизации фиксируются на фоне продолжающейся всеобщей мобилизации, объявленной с февраля 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские судьи выдавали мужчинам фиктивные решения для освобождения от мобилизации под видом единственного опекуна.
