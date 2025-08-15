В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
На Украине судьи помогали мужчинам избежать мобилизации, лишая жен родительских прав
Украинские судьи выдавали мужчинам фиктивные решения для освобождения от мобилизации, оформляя их как единственных опекунов детей против воли матерей.
Главное бюро расследований Украины раскрыло схему, по которой судьи на украинской части Донецкой народной республики оформляли поддельные решения для освобождения мужчин от мобилизации, сообщает ТАСС.
За 3 тыс. долларов сотрудники суда помогали оформить фиктивные разводы и лишение матерей родительских прав, чтобы отцы становились единственными опекунами. Это давало мужчинам право пересечь границу и избежать призыва.
С начала 2022 года по этой схеме было вынесено более 120 фиктивных судебных решений. По данным ГБР, 40 мужчин смогли покинуть страну и не вернулись. В числе выехавших оказались и сотрудники суда. Обвинения предъявлены исполняющему обязанности главы суда, его помощнику, заместителю руководителя аппарата и секретарю суда.
Служба безопасности Украины заявила о блокировке 114 различных схем уклонения от мобилизации. В стране действует режим всеобщей мобилизации с февраля 2022 года, который неоднократно продлевался и был ужесточен в мае 2024 года. В социальных сетях регулярно появляются видео принудительной мобилизации мужчин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из районов Запорожья неизвестный с оружием совершил нападение на сотрудников территориального центра комплектования.
Украинцы, стремясь избежать мобилизации, передают российским военным данные о расположении ТЦК. В украинской армии наблюдается рост недовольства из-за приказов командования, которые приводят к большим потерям.