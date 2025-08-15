На Украине судьи помогали мужчинам избежать мобилизации, лишая жен родительских прав

Tекст: Денис Тельманов

Главное бюро расследований Украины раскрыло схему, по которой судьи на украинской части Донецкой народной республики оформляли поддельные решения для освобождения мужчин от мобилизации, сообщает ТАСС.

За 3 тыс. долларов сотрудники суда помогали оформить фиктивные разводы и лишение матерей родительских прав, чтобы отцы становились единственными опекунами. Это давало мужчинам право пересечь границу и избежать призыва.

С начала 2022 года по этой схеме было вынесено более 120 фиктивных судебных решений. По данным ГБР, 40 мужчин смогли покинуть страну и не вернулись. В числе выехавших оказались и сотрудники суда. Обвинения предъявлены исполняющему обязанности главы суда, его помощнику, заместителю руководителя аппарата и секретарю суда.

Служба безопасности Украины заявила о блокировке 114 различных схем уклонения от мобилизации. В стране действует режим всеобщей мобилизации с февраля 2022 года, который неоднократно продлевался и был ужесточен в мае 2024 года. В социальных сетях регулярно появляются видео принудительной мобилизации мужчин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из районов Запорожья неизвестный с оружием совершил нападение на сотрудников территориального центра комплектования.

Украинцы, стремясь избежать мобилизации, передают российским военным данные о расположении ТЦК. В украинской армии наблюдается рост недовольства из-за приказов командования, которые приводят к большим потерям.