В Восточной Европе возмутились новой стратегией нацбезопасности США

Tекст: Ольга Иванова

Обновленная стратегия национальной безопасности США NSS-2025 вызвала волну критики со стороны большинства стран Восточной Европы. В исследовании «Крибрум» отмечается, что польские СМИ восприняли NSS-2025 как разрыв трансатлантических отношений, снижение роли Европы и отказ Вашингтона от прежней военной поддержки, что вызвало тревогу и призывы к самостоятельности. Около 65% польских пользователей соцсетей сочли документ угрозой безопасности восточного фланга НАТО, а 58% – непосредственной опасностью для самой Польши, нередко звучали обвинения в предательстве Украины, передает ТАСС.

В Чехии и Словакии реакции были схожими: СМИ назвали NSS-2025 ультраправым, враждебным документом, а 70% пользователей соцсетей в обеих странах высказали резко негативные мнения. Особо подчеркивались страх перед распадом единства ЕС и НАТО, а также восприятие стратегии как «предательства» Украины и поддержки России, доля подобных откликов в Чехии достигала 50%. В Словакии среди критиков 27% увидели в NSS-2025 угрозу европейской идентичности.

Венгрия выделилась противоположной позицией: 59% сообщений в соцсетях и большинство публикаций СМИ содержали положительные отзывы о новой американской стратегии, отмечая ее соответствие политике Виктора Орбана и прагматизм в вопросах отношений с Россией. Тем не менее, 66% немногочисленных критиков выражали недоверие к Трампу и обвиняли его и Орбана в «предательстве» Украины.

Авторы исследования пришли к выводу, что за исключением Венгрии, восточноевропейские страны не увидели в NSS-2025 возможности для самостоятельного развития, а часть политиков, особенно в Польше, рассматривают новые условия как вызов для усиления национальных позиций.

Ранее Кремль выразил одобрение обновленной стратегии нацбезопасности США.



