Toyota зарегистрировала в России пять новых товарных знаков

Toyota зарегистрировала в России уже пять новых товарных знаков

Tекст: Тимур Шайдуллин

По данным, которые публикует РИА «Новости», японский автоконцерн Toyota оформил в России регистрацию пяти товарных знаков. В декабре 2025 года Роспатент выдал соответствующее разрешение на использование брендов Vellfire, Carina, Alphard и Celica, которые будут действовать до 2034-2035 годов.

Компания также оформила заявку на товарный знак Starlet в марте 2025 года – этот знак будет зарегистрирован до 2035 года. Правообладателем всех обозначений указана компания «Тойота Дзидося Кабусики Кайся». Как отмечают в документах, под данными марками Toyota, вероятно, планирует продавать на российском рынке автомобили, внедорожники, электрокары и комплектующие к ним.

Toyota прекратила выпуск продукции в России еще в 2022 году. На внутреннем рынке деятельность концерна ведет ООО «Тойота Мотор». За последнее время финансовые показатели компании заметно снизились: с 2021 года выручка упала в 47 раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Toyota продлила до 31 марта 2035 года регистрацию товарного знака Land Cruiser Prado.

Напомним, в мае японский концерн возобновил продажи новых автомобилей в России через московский автосалон «СП Бизнес Кар».

По данным октября Toyota занимает второе место на рынке подержанных автомобилей в России с объемом продаж 66,2 тыс. машин.



