В Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией
В Финляндии пройдет серия автопробегов у пунктов пропуска на границе с Россией, сообщило русскоязычное «Александровское общество».
Организатором выступает русскоязычное «Александровское общество» совместно с Иваном Девяткиным, депутатом городского совета Лаппеэнранты, а также другими активистами, передает РИА «Новости».
Акция запланирована на воскресенье, 14 декабря, и приурочена ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы. В сообщении отмечается: «Мы никуда не исчезли и по-прежнему считаем наши права на свободу передвижения и семейные связи нарушенными».
Участники автопробегов намерены напомнить финской общественности о существующих проблемах и высказать недовольство затяжной изоляцией. Ожидается, что организаторы посетят все действующие пункты пропуска, чтобы привлечь максимальное внимание к вопросу возобновления сообщения между двумя странами.
В октябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что открытие пограничных пунктов с Россией возможно в обозримой перспективе, а не через десятилетия.
Ранее в Финляндии решили устроить флешмоб в поддержку открытия границы с Россией. 2 августа более ста автомобилей приняли участие в автопробеге, который прошел к закрытому КПП «Нуйямаа» в поддержку открытия границы между Финляндией и Россией.
Напомним, в конце прошлого года в Хельсинки прошла акция, организованная финскими правозащитниками с требованием к правительству открыть границу с Россией.