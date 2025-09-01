В Финляндии решили устроить флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Участники акции намерены «встать в очередь» на 18 часов – именно столько, по словам организаторов, иногда приходится ждать на эстонском КПП «Нарва» (со стороны России – МАПП «Ивангород»), чтобы пересечь границу после ее закрытия финскими властями, передает РИА «Новости».

По словам депутата городского совета Лаппеенранты Ивана Девяткина, цель этой акции – привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются люди, вынужденные ехать в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию. Он отметил, что такие маршруты недоступны многим, и акция должна продемонстрировать солидарность с теми, кто оказался в затруднительном положении.

Также Девяткин сообщил, что участники флешмоба подпишут обращение в городской совет Лаппеенранты. В нем содержится предложение обратиться к финским властям с просьбой рассмотреть возможность контролируемого открытия погранперехода «Нуйямаа» (со стороны России – МАПП «Брусничное»).

2 августа более ста автомобилей приняли участие в автопробеге, который прошел к закрытому КПП «Нуйямаа» в поддержку открытия границы между Финляндией и Россией.

Напомним, в конце прошлого года в Хельсинки прошла акция, организованная финскими правозащитниками с требованием к правительству открыть границу с Россией.

Финляндия ранее прекратила работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.