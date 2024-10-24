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Финляндия прекратила работу двух КПП на границе с Россией
Финляндия полностью прекратила работу КПП «Париккала» и «Инари» на границе с Россией
Финляндская пограничная охрана объявила о полном закрытии КПП «Париккала» и «Инари» на границе с Россией.
Финская пограничная охрана официально сообщила о прекращении работы двух временных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией – «Париккала» и «Инари», передает ТАСС. Решение о закрытии пунктов было принято начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России.
Представитель финской погранохраны Марко Саарекс ранее, 21 февраля, заявлял, что предложение о закрытии поступило от российских властей. По словам Саарекса, «решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальниками пограничных служб обеих стран».
В пресс-релизе финских пограничников уточняется, что движение через КПП «Инари» было прекращено с 1 ноября 2022 года, а через «Париккала» – с 19 апреля 2022 года. Пограничники Финляндии планируют принять практические меры для выполнения данного решения, включая демонтаж дорожных указателей. Возможность возобновления работы временных пунктов пересечения границы в будущем остается в силе в соответствии с соглашением о пунктах пересечения границы.
Ранее Европарламент одобрил петицию русскоязычных жителей Финляндии, которые жалуются на решение финского правительства закрыть пограничные переходы с Россией.
Финский профессор Юсси Лайне предложил тестовое открытие КПП на границе с Россией, ссылаясь на спокойную обстановку и права граждан по обе стороны.
Между тем посольство России в Хельсинки выразило обеспокоенность уровнем русофобии в Финляндии.