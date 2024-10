ЕП поддержал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП

Байден обматерил Обаму за недооценку России в 2014 году

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Assosiated Press, эти утверждения содержатся в новой книге известного журналиста Боба Вудворда, автора расследования, приведшего к «Уотергейтскому скандалу». Книга под названием «Война» будет опубликована 15 октября и основана на интервью с участниками событий, передает РБК.

Согласно книге, Байден выразил мнение о том, что Обама недооценил российского президента Владимира Путина в 2014 году. В одном из приводимых в книге разговоров Байден якобы сказал своему другу: «They f**** up in 2014, Barack never took Putin seriously», что можно перевести как «Они облажались в 2014 году, Барак никогда не воспринимал Путина серьезно».

Весной этого года, по словам Вудворда, Байден также «разразился тирадой» в адрес Нетаньяху, назвав его «сукиным сыном» и «плохим парнем» за решения по Газе.



Стоит отметить, что в июле этого года американские СМИ написали, что неофициальный комитет демократов, состоящий в основном из администраций бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, устроил заговор, чтобы заставить Байдена отказаться от участия в выборах президента США. В конце июля Байден действительно заявил о выходе из президентской гонки.