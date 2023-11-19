Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.2 комментария
В Госдуме назвали русофобией решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией
Финляндия взяла на вооружение «русофобскую политику», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя решение этой страны закрыть крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией.
Шеремет заявил, что «Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения, перечеркнув многовековую совместную историю, экономические и гуманитарные связи», передает РИА «Новости».
По мнению депутата, финские власти встали на «скользкий путь конфронтации», он также напомнил пословицу, что «без брата проживешь, а без соседа нет». Хельсинки обрекают свой народ на никому не нужное противостояние, принимая решения, несущие негативные для страны последствия, считает Шеремет.
В пятницу Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Ранее финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.