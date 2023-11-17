На погранпунктах на границе Финляндии и России решили установить ограждения

Вице-спикер Совфеда Воробьев заявил, что власти Армении приостановили раздачу учебников из России
Воробьев рассказал в своем Telegram-канале, что после неоднократных обращений армянских депутатов на заседаниях российско-армянской Межпарламентской комиссии, при поддержке Совфеда российской стороне удалось изыскать дополнительные бюджетные средства на покупку и безвозмездную передачу более 50 тыс. учебников для русских школ в Армении, которые очень востребованы там.
По его словам, Минобразования Армении приостановило раздачу учебников, несмотря на то, что само присылало необходимый перечень.
Воробьев отметил, что российская делегация в Бишкеке подняла этот вопрос перед вице-спикером парламента Армении и выразила надежду, что все препятствия будут устранены в ближайшее время, чтобы из-за «недальновидности политиков не страдали дети».
«Русская гуманитарная миссия» доставила в Армению 53 тыс. учебников по географии, физике, химии, геометрии для местных школ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад «обхаживает» Армению и хочет дружить с ней против России.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной.