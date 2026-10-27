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Ушаков: Путин условился со Стуббом и Стере о возможности новых переговоров
Президент Владимир Путин, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонного разговора договорились при необходимости провести новые переговоры, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, лидеры России, Финляндии и Норвегии после переговоров по телефону договорились о проведении новых бесед, передает РИА «Новости». «Разговор пришел к тому, что они попрощались и условились в случае необходимости снова переговорить по телефону», – заявил Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о продолжительности разговора с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом в полтора часа.
Ранее Стубб сообщил о совместной с Украиной и США подготовке беседы с главой российского государства.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала несогласованный с европейскими союзниками диалог скандинавских политиков с Владимиром Путиным.