Путин отметил вклад Ливии в стабильность газового рынка

Путин назвал Ливию ответственным участником мирового энергетического рынка

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на пленарном заседании ФСЭГ обратился к председателю Президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи и отметил роль этого государства в мировой энергетике, передает РИА «Новости».

«Уважаемый господин председатель, Ливия действительно является очень ответственным участником энергетического мирового рынка и вносит серьезный вклад в стабильность на этом рынке», – подчеркнул президент России.

ФСЭГ является международной межправительственной организацией. В число полноправных членов объединения входят Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа. Он заявил о доле сжиженного природного газа в размере около половины всей мировой торговли этим видом топлива.

Президент пригласил делегатов саммита принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.