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Путин отметил вклад Ливии в стабильность газового рынка
Путин назвал Ливию ответственным участником мирового энергетического рынка
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве заявил о серьезном вкладе Ливии в стабильность мирового энергетического рынка.
Путин на пленарном заседании ФСЭГ обратился к председателю Президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи и отметил роль этого государства в мировой энергетике, передает РИА «Новости».
«Уважаемый господин председатель, Ливия действительно является очень ответственным участником энергетического мирового рынка и вносит серьезный вклад в стабильность на этом рынке», – подчеркнул президент России.
ФСЭГ является международной межправительственной организацией. В число полноправных членов объединения входят Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа. Он заявил о доле сжиженного природного газа в размере около половины всей мировой торговли этим видом топлива.
Президент пригласил делегатов саммита принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.