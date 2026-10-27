Путин заявил об отсутствии интриг и манипуляций рынком газа в странах ФСЭГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Диалог участников Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) развивается без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком. Об этом заявил на саммите объединения президент Владимир Путин.

Глава государства указал на неизменность принципов работы форума. «Отмечу, что изначально, 25 лет назад, Форум стран-экспортеров газа задумывался как экспертно-аналитическая платформа для обмена опытом, для оценки и прогнозирования газового рынка. Именно так и развивается наш диалог, причем без всяких закулисных интриг и попыток манипулировать рынком», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что в совокупности на долю участников объединения приходится 70% мировых запасов природного газа и порядка 40% его глобального экспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

Там же посол Ирана в России Казем Джалали заявил о закреплении роли природного газа как оси энергетической стабильности. А в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии главы государства в восьмом саммите организации.