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Путин прибыл на московский саммит Форума стран – экспортеров газа
Президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.
Мероприятие откроется церемонией официального приветствия гостей и традиционным совместным фотографированием, передает ТАСС.
После этого состоится пленарное заседание под председательством главы российского государства. В своей речи он отметит значение природного газа для обеспечения экономического роста, упомянет проблемы газовой отрасли и обозначит приоритетные направления работы для их решения. Затем слово получат генеральный секретарь организации Филип Мшелбила и главы делегаций государств.
На полях саммита у российского лидера запланировано пять двусторонних встреч. Он проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентом Мозамбика Даниэлом Шапу, президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого и председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Ирана в России Казем Джалали заявил о закреплении роли природного газа как оси энергетической стабильности.
В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии главы государства в мероприятии.