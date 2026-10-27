Путин прибыл на московский саммит Форума стран – экспортеров газа

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие откроется церемонией официального приветствия гостей и традиционным совместным фотографированием, передает ТАСС.

После этого состоится пленарное заседание под председательством главы российского государства. В своей речи он отметит значение природного газа для обеспечения экономического роста, упомянет проблемы газовой отрасли и обозначит приоритетные направления работы для их решения. Затем слово получат генеральный секретарь организации Филип Мшелбила и главы делегаций государств.

На полях саммита у российского лидера запланировано пять двусторонних встреч. Он проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентом Мозамбика Даниэлом Шапу, президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого и председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Ирана в России Казем Джалали заявил о закреплении роли природного газа как оси энергетической стабильности.

В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии главы государства в мероприятии.