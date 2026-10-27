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Путин призвал основывать масштабные инвестиции на долгосрочных контрактах
Президент России Владимир Путин заявил, что масштабные инвестиции должны основываться на долгосрочных контрактах, а не только на текущей ценовой конъюнктуре.
«Речь идет о масштабных, длительных инвестициях, и здесь нельзя ориентироваться только на текущую высокую ценовую конъюнктуру. Такие вложения, прежде всего, должны основываться на долгосрочных контрактах, когда покупатель газа в долгую планирует энергоснабжение экономики и социальной сферы, развитие территории, а поставщик газа уверен в сбыте и может инвестировать в новые проекты с гарантированной отдачей», – заявил Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об отсутствии попыток манипулировать рынком газа странами ФСЭГ.
Глава государства открыл пленарное заседание саммита в Москве.
Российский лидер отметил укрепление роли природного газа в международной торговле.