«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Трамп купил облигации SpaceX перед оглашением новой космической стратегии
Президент США Дональд Трамп приобрел облигации компании SpaceX на сумму до 5 млн долларов за несколько дней до того, как Белый дом объявил о новой стратегии в области космических путешествий.
Спустя два дня после покупки ценных бумаг глава государства подписал меморандум, направленный на укрепление космической транспортной системы. Документ предусматривает поддержку отрасли с целью обеспечения к 2030 году более тысячи запусков в год, пишет The Washington Post.
В последней финансовой декларации американского лидера указано более 500 операций со счетами компаний, на которые могут повлиять его решения. Стоимость инвестиций приводится в диапазонах, в случае со SpaceX она составила от одного до пяти миллионов долларов.
Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что конфликта интересов в действиях Трампа нет. По его словам, портфель акций и облигаций президента «управляется независимо» сторонними финансовыми учреждениями.
SpaceX принадлежит политическому союзнику Трампа Илону Маску. Летом компания продавала облигации для поддержки расходов на центры обработки данных с искусственным интеллектом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Илон Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI из-за указа Трампа. В прошлом году Трамп положительно высказался о встрече с бизнесменом. В июне 2025 года он признал разрыв дружбы с Маском.