Трамп купил облигации SpaceX перед оглашением новой космической стратегии

Tекст: Игорь Иножарский

Спустя два дня после покупки ценных бумаг глава государства подписал меморандум, направленный на укрепление космической транспортной системы. Документ предусматривает поддержку отрасли с целью обеспечения к 2030 году более тысячи запусков в год, пишет The Washington Post.

В последней финансовой декларации американского лидера указано более 500 операций со счетами компаний, на которые могут повлиять его решения. Стоимость инвестиций приводится в диапазонах, в случае со SpaceX она составила от одного до пяти миллионов долларов.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что конфликта интересов в действиях Трампа нет. По его словам, портфель акций и облигаций президента «управляется независимо» сторонними финансовыми учреждениями.

SpaceX принадлежит политическому союзнику Трампа Илону Маску. Летом компания продавала облигации для поддержки расходов на центры обработки данных с искусственным интеллектом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Илон Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI из-за указа Трампа. В прошлом году Трамп положительно высказался о встрече с бизнесменом. В июне 2025 года он признал разрыв дружбы с Маском.