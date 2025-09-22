Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.0 комментариев
Трамп положительно высказался о встрече с Маском
Трамп положительно оценил короткую беседу с Маском на панихиде по Кирку
На панихиде по Чарли Кирку в Аризоне Дональд Трамп отметил теплый и продуктивный разговор с Илоном Маском, несмотря на их прошлые публичные разногласия.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил свою встречу и беседу с Илоном Маском на панихиде по погибшему Чарли Кирку, передает РИА «Новости». Политик и предприниматель пообщались на спортивной арене State Farm в Аризоне, после чего обменялись рукопожатием, а Трамп похлопал Маска по спине.
Журналистам на борту самолета Трамп рассказал о встрече: «Илон пришел и поздоровался... было здорово то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел», – заявил президент.
Ранее между Маском и Трампом произошла перепалка из-за законопроекта о сокращении федеральных расходов, который бизнесмен назвал «отвратительной мерзостью». В ответ Трамп предупреждал, что без субсидий компании Маска могут прекратить работу.
Отметим, что американский предприниматель Илон Маск возложил ответственность за смерть Чарли Кирка, сторонника президента США Дональда Трампа, на левых.
Дональд Трамп ранее счел неизбежным возвращение Маска в ряды республиканцев.
Летом сам Маск объявил о создании в США новой партии – America Party (партия «Америка»).