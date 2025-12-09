Tекст: Вера Басилая

Польская компания PHU LECHMAR станет ключевым посредником в хищениях денежных средств западных налогоплательщиков при поставках артиллерийских снарядов для ВСУ, сообщается на сайте СВР России.

Новая схема реализуется в рамках так называемой «чешской снарядной инициативы» и подразумевает закупку снарядов в странах Восточной Европы и Глобального Юга по 1 тыс. долларов за единицу с последующей переупаковкой и передачей Украине уже под видом польской продукции по цене 5 тыс. долларов за штуку.

Оплату завышенных поставок обеспечивают Британия, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие страны Запада. Согласно данным СВР, коррупционные «откаты» ответственным должностным лицам указанных государств уже заложены в бюджет схемы.

PHU LECHMAR ранее уже привлекала внимание СМИ подозрениями в операциях по обналичиванию западной помощи для украинских силовых ведомств. Этой фирмой интересовались лица, связанные с бывшим руководителем офиса президента Украины Ермаком, а также представителями коррупционной группы Миндича – Зеленского.

В спецслужбе отмечают, что несмотря на широкую огласку коррупционных скандалов, представители украинского руководства продолжают использовать скомпрометированных посредников и усиливают схемы обогащения на военных поставках.

В сообщении СВР также подчеркивается, что проект «мирного плана» Дональда Трампа вызывает негатив у окружения Зеленского, поскольку угроза устойчивого урегулирования может разрушить их коррупционные схемы, основанные на войне.

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений.

Первый зампред движения ANO Карел Гавличек не исключил завершения чешской инициативы по поиску и поставке артиллерийских снарядов для Украины.

Украина получила до 3,5 млн артиллерийских снарядов по чешской инициативе в 2024 и 2025 годах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.