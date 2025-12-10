Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.10 комментариев
Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел двух пленных ВС России
В Донецкой Народной Республике суд приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.
Верховный суд Донецкой Народной Республики признал украинского военнослужащего 41-летнего Игоря Скубака виновным в особо тяжких преступлениях. Скубаку были предъявлены обвинения по статьям о жестоком обращении с военнопленными и убийстве, что повлекло за собой пожизненный срок, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В ходе разбирательства было установлено, что ранним утром10 июня 2025 года Скубак находился на позициях в лесопосадке между населенными пунктами Отрадное и Комар ДНР, где расстрелял двух российских военнопленных.
Ранее солдата ВСУ Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, а также расправу над мужчиной в курском селе.
До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.