Обломки дрона разбили окно в многоэтажке Таганрога

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в ночь на четверг в ходе отражения налета БПЛА. Уничтоженные в небе аппараты упали в городской черте, пояснил губернатор. передает РИА «Новости».

«В результате падения обломков БПЛА в многоквартирном жилом доме повреждено остекление окна в одной из квартир. Возгорания не было», – пояснил он.

Губернатор уточнил, что среди населения пострадавших нет. На месте происшествия работали оперативные службы, информация о других возможных последствиях сейчас уточняется.

Ранее при атаке дронов на Севастополь погиб мужчина, еще два человека получили ранения. В ходе отражения атаки на этот город были сбиты 14 БПЛА ВСУ.