США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.0 комментариев
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
Макрон отказался создавать крупные военные базы за рубежом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отказе Парижа от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркнув изменение подхода к безопасности в африканских странах.
Франция отказывается от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркивая изменение подхода к безопасности в африканских странах. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Jeune Afrique, передает РИА «Новости».
По словам французского лидера, Париж больше не придерживается логики, предполагающей присутствие крупных военных баз, поскольку это воспринимается как инструмент неоколониализма и перестало быть приемлемым для партнерских государств.
Макрон пояснил: «Мы более не следуем логике, предполагающей наличие крупных военных баз в определенных частях мира: такие действия больше не понимали, и они воспринимались как инструмент неоколониализма. Такие взаимоотношения перестали быть здоровыми, пришлось их пересмотреть».
Он отметил, что за два президентских срока Франция существенно изменила свою военную политику в Африке, сосредоточившись на обучении, оснащении и содействии формированию вооруженных сил африканских стран, а не на постоянном размещении войск. В числе партнеров Парижа в сфере безопасности Макрон назвал Бенин, Гану и Нигерию.
Французский президент напомнил, что ранее Париж был представлен военными контингентами в странах Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигере, но после серии госпереворотов и утраты желательности присутствия, Франция вывела свои войска, что Макрон назвал логичным ответом на изменившуюся ситуацию.
В последние годы Франция была вынуждена покинуть ряд государств, включая Мали, Буркина-Фасо, Нигер, а также столкнулась с требованием Чада о выводе военного контингента после разрыва соглашения об оборонном сотрудничестве в ноябре 2024 года. На территории Африки у Парижа оставалось четыре военных базы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция использует украинцев для войны с Россией в Африке.
Между тем ранее Франция направила на Ближний Восток ударные вертолеты Tiger для борьбы с беспилотниками. А до этого в марте в иракской провинции Эрбиль шесть военнослужащих Франции получили травмы в результате удара беспилотников по базе международной коалиции, один из них погиб.