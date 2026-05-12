  • Новость часаПутин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340
    ВСУ атаковали дронами две АЗС на окраине Энергодара
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»
    Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных
    Дело против Ермака назвали последним предупреждением США Зеленскому
    Генсек НАТО признал нехватку вооружений у США и Евросоюза
    Трамп заявил о просьбе Кубы к США о помощи
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    6 комментариев
    12 мая 2026, 16:38 • Новости дня

    Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы

    Макрон отказался создавать крупные военные базы за рубежом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отказе Парижа от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркнув изменение подхода к безопасности в африканских странах.

    Франция отказывается от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркивая изменение подхода к безопасности в африканских странах. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Jeune Afrique, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, Париж больше не придерживается логики, предполагающей присутствие крупных военных баз, поскольку это воспринимается как инструмент неоколониализма и перестало быть приемлемым для партнерских государств.

    Макрон пояснил: «Мы более не следуем логике, предполагающей наличие крупных военных баз в определенных частях мира: такие действия больше не понимали, и они воспринимались как инструмент неоколониализма. Такие взаимоотношения перестали быть здоровыми, пришлось их пересмотреть».

    Он отметил, что за два президентских срока Франция существенно изменила свою военную политику в Африке, сосредоточившись на обучении, оснащении и содействии формированию вооруженных сил африканских стран, а не на постоянном размещении войск. В числе партнеров Парижа в сфере безопасности Макрон назвал Бенин, Гану и Нигерию.

    Французский президент напомнил, что ранее Париж был представлен военными контингентами в странах Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигере, но после серии госпереворотов и утраты желательности присутствия, Франция вывела свои войска, что Макрон назвал логичным ответом на изменившуюся ситуацию.

    В последние годы Франция была вынуждена покинуть ряд государств, включая Мали, Буркина-Фасо, Нигер, а также столкнулась с требованием Чада о выводе военного контингента после разрыва соглашения об оборонном сотрудничестве в ноябре 2024 года. На территории Африки у Парижа оставалось четыре военных базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция использует украинцев для войны с Россией в Африке.

    Между тем ранее Франция направила на Ближний Восток ударные вертолеты Tiger для борьбы с беспилотниками. А до этого в марте в иракской провинции Эрбиль шесть военнослужащих Франции получили травмы в результате удара беспилотников по базе международной коалиции, один из них погиб.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    Военный эксперт Джерелиевский: Уничтожение украинского Saab 340 – большой успех

    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    Комментарии (5)
    12 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение самолета ДРЛО Saab 340 доказало эффективность Су-57

    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если информация о потере Украиной самолета-разведчика Saab 340 подтвердится, то это приведет к сокращению возможностей противника в координации украинской ПВО, а также к затруднению наведения ударов авиабомбами JDAM, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Сообщения о том, что Су-57 сбил один из двух украинских самолетов ДРЛО Saab 340, заслуживают внимания. Если информация подтвердится, то это станет плохой новостью для Украины. С потерей борта-разведчика противнику будет сложнее обнаруживать российскую авиацию в зоне СВО», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, это снизит возможности координации украинской ПВО при массированных авиаударах России, а также затруднит наведение и нанесение ударов авиабомбами JDAM, применение которых малоэффективно без летающего командного пункта. В данном случае его функции выполнял Saab 340», – добавил собеседник.

    Он обратил внимание на то, что противник начал применять «шведов» только в марте текущего года, а ВС России, по сведениям военкоров, уже смогли уничтожить самолет. «Дело в том, что Saab 340 не только принимает, но и отправляет сигналы, а значит является «яркой» целью для захвата и наведения ракеты», – пояснил эксперт.

    По его оценкам, сбитие самолета ДРЛО покажет, что шведская машина не смогла обнаружить российский истребитель на расстоянии нескольких сотен километров. «Это говорит об эффективности технологий Су-57, обеспечивающих его малую заметность», – добавил Кнутов.

    «На Су-57 установлена фазированная антенная решетка большой дальности, позволяющая обнаруживать такие воздушные цели. Наземные РЛС тоже «видят» Saab 340 и идентифицируют его как самолет–разведчик», – пояснил он. Спикер отметил, что инцидент также подтвердит высокие поражающие качества российской дальнобойной ракеты Р-37 класса «воздух–воздух».

    Аналитик уверен: украинская сторона будет еще осторожнее использовать оставшийся самолет ДРЛО, в частности применять его на большей дальности от линии боевого соприкосновения. «Для российской армии он должен стать еще одной важной целью», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что ракета большой дальности Р-37М разработана еще в советское время специально для борьбы с американскими AWACS. «Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет ракете идти к цели без «подсветки» с борта-носителя (выстрелил-забыл), а дальность в 300 километров дает возможность убивать «глаза» авиации врага в глубине его боевых порядков. Р-37М является штатным средством воздушного поражения в боекомплекте Су-57», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «Тихоходный и достаточно крупный «швед» для таких ракет – идеальная цель. Если информация подтвердится, то уничтожение самолета ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации. Такие машины играют ключевую роль в построении оперативной картины поля боя, обеспечивая раннее предупреждение о приближении противника и целеуказание для собственных сил», – заключил военкор.

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    Комментарии (3)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Макрон накричал на зрителей на саммите в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прервал сессию по культуре на саммите «Африка вперед» в Найроби из-за слишком шумной атмосферы в зале.

    Французский лидер не сдержал эмоций и накричал на аудиторию, потребовав тишины для продолжения выступления, передает РИА «Новости».

    Главу государства возмутило, что участники саммита громко общались между собой во время официальных выступлений. «Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме», – заявил Макрон.

    Он также подчеркнул, что подобное поведение является явным проявлением неуважения к спикерам и другим слушателям. Макрон предложил тем, кто хочет продолжить личные беседы, воспользоваться комнатами для переговоров или выйти на улицу.

    Ранее Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса.

    В марте пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за программной речи о ядерном сдерживании.

    Комментарии (9)
    10 мая 2026, 21:30 • Новости дня
    Полуголые феминистки сорвали церемонию памяти Жанны д'Арк во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В Каркассоне четыре активистки Femen прервали патриотическую церемонию, обнажив грудь прямо во время выступления местного мэра от правой партии Кристофа Бартеса.

    Торжественное мероприятие проходило у главного собора города в присутствии не более 200 зрителей, передает РИА «Новости».

    Перед собравшимися выступал мэр Кристоф Бартес, представляющий правую партию «Национальное объединение».

    Инцидент продлился всего несколько секунд. Как отмечает французское издание Independant, «четыре активистки-феминистки прервали на некоторое время в воскресенье 10 мая выступление мэра Кристофа Бартеса во время «патриотической» церемонии в честь Жанны д'Арк в Каркассоне».

    Обнажив грудь, протестующие выкрикивали феминистские лозунги, направленные против консервативной партии. Сами участницы движения Femen предупредили, что за этой первой акцией в городе обязательно последуют другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полуобнаженная активистка Femen попыталась сорвать выступление лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Мадриде.

    Другие участницы этого феминистского движения повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве.

    Комментарии (6)
    12 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    ВМС США решили закупить 15 сверхдорогих линкоров класса Trump к 2055 году
    ВМС США решили закупить 15 сверхдорогих линкоров класса Trump к 2055 году
    @ U.S. Navy

    Tекст: Мария Иванова

    В течение ближайших 30 лет Соединенные Штаты планируют построить 15 линкоров класса «Трамп», каждый из которых обойдется бюджету в 14,5 млрд долларов.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов планируют масштабное расширение флота к 2055 году, передает Bloomberg.

    Согласно новому долгосрочному плану кораблестроения, ведомство рассчитывает получить как минимум 15 новейших судов, лично одобренных главой государства. Первые три корабля обойдутся бюджету в 43,5 млрд долларов.

    Президент США высоко оценил характеристики будущих судов. «Это лучшие корабли в мире. Они будут самыми быстрыми, самыми большими и безусловно в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного линкора», – заявил американский лидер.

    Исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као отметил, что восстановление морского господства требует срочности и постоянной приверженности. Ожидается, что первый линкор передадут флоту в 2036 году. Следующие поставки запланированы на период с 2038 по 2043 год.

    К 2031 году общая численность американского флота должна достигнуть 299 единиц, однако это все еще меньше целевого показателя в 355 вымпелов. При этом эксперты предупреждают, что дорогостоящая программа может оказаться под угрозой отмены в случае изменения политической ситуации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США оценили стоимость первого линкора класса Trump в 17 млрд долларов.

    Белый дом в концеп прошлого года анонсировал создание нового «золотого флота» из 25 судов. Головной корабль перспективной серии получит название USS Defiant.

    Комментарии (11)
    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

    Во время доклада Каракаев доложил о проведенных испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». Путин в ответ поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», – сказал глава государства.

    «Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», – заявил Путин.

    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разработанный для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Комплекс использует модернизированную версию двигателя РД-264 и ориентирован не на максимальное количество боеголовок, а на повышение способности преодолевать системы противоракетной обороны за счет нестандартных траекторий полета, включая возможность суборбитального удара через Южный полюс. В составе комплекса могут применяться гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которые, как заявляется, способны поражать цели с высокой скоростью и маневренностью, в том числе в рамках концепции неядерного «глобального удара».

    В октябре Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    Комментарии (3)
    10 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Минобороны Эстонии призвало Украину держать дроны подальше от страны
    Минобороны Эстонии призвало Украину держать дроны подальше от страны
    @ IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Певкур призвал Украину не допускать полетов своих беспилотников вблизи эстонской территории, передает РИА «Новости». По информации эстонской телерадиокомпании ERR, Украина намерена направить в страны Балтии своих экспертов для совместной работы по обеспечению безопасности воздушного пространства и уже обратилась по этому поводу в посольство Эстонии.

    Певкур заявил: «Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории – это более эффективный контроль над своей деятельностью». Он также отметил, что сейчас эстонская сторона занимается разъяснением ситуации и уточнением, что именно планируют украинские власти.

    Неделю назад министры обороны Эстонии и Украины уже обсуждали возможные меры по предотвращению подобных инцидентов. Певкур предложил оснастить используемые дроны специальными системами, позволяющими дистанционно уничтожать их в случае угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сбившиеся с курса украинские беспилотники нарушили воздушное пространство Эстонии.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна передал в Киев требование об исключении подобных инцидентов.

    Страны Прибалтики настойчиво потребовали от киевского режима прекращения воздушных вторжений.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Крупный пожар вспыхнул около аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабное возгорание охватило складские помещения вблизи парижского аэропорта Шарль-де-Голль, для борьбы с огнем задействовали около 60 спасателей.

    Серьезное возгорание произошло на складском помещении недалеко от французского аэропорта Шарль-де-Голль, передает РИА «Новости».

    «Огромное черное облако в небе над департаментом Валь-д’Уаз. В субботу вечером возле аэропорта Руасси – Париж – Шарль-де-Голль произошел пожар… Пожар, который начался в складе… потребовал вмешательства около 60 пожарных», – сообщила французская газета Parisien.

    По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания в настоящее время остаются неизвестными.

    Международный авиационный оператор Groupe ADP, управляющий аэропортом, уточнил, что загоревшийся склад не имеет отношения к воздушной гавани. Представители компании подчеркнули, что происшествие никак не повлияло на движение транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в немецкой Саксонии полностью сгорел склад авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance.

    Ранее на севере Франции вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе предприятия Esso-Exxonmobil.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    Истребитель F-35 США подал сигнал тревоги у Аравийского полуострова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, означающий чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, в небе у Аравийского полуострова, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию самолетов Flight Radar.

    Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, в небе у Аравийского полуострова, передает ТАСС. Согласно информации сервиса Flight Radar, самолет с регистрационным номером 13-5067 поднялся в воздух примерно в 11:04 мск, после чего и был зафиксирован тревожный сигнал.

    В настоящее время истребитель находится в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов на высоте около 3 тыс. метров и движется на юго-запад. По данным сервиса, его маршрут проходил над Оманским заливом и территорией Омана.

    Пункт вылета и пункт назначения истребителя остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического самолета ВВС США.

    Ранее другой самолет F-35A исчез с радаров у побережья Японии после подачи аналогичного аварийного сигнала.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    FT сообщила о возобновлении попыток Берлина купить ракеты Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия возобновляет попытки купить американские крылатые ракеты Tomahawk, власти ФРГ также надеются приобрести пусковые установки Typhon, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

    Германия возобновила попытки закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Правительство ФРГ рассчитывает, что сможет убедить администрацию президента США Дональда Трампа одобрить продажу этих вооружений. По словам неназванных источников, Берлин готов повысить цену, чтобы гарантировать сделку.

    Глава минобороны ФРГ Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон для обсуждения деталей сделки с руководством Пентагона. Однако точные сроки визита будут зависеть от возможности организации встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключал изменений в вопросе поставок ракет, отметив, что не рассчитывает на немедленную сделку, но ситуация может измениться.

    В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии уже объявляли о планах по размещению с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия, включая Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковое оружие, на территории ФРГ. Президент России Владимир Путин заявлял, что развертывание этих вооружений приведет к отказу России от моратория на размещение ударных средств средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить решение о размещении ракет Tomahawk в Германии. Дональд Трамп намерен вывести обслуживающих пусковые установки Typhon американских военнослужащих из ФРГ. Представители НАТО признали острую нехватку дальнобойных вооружений у европейских стран.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 07:33 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как при попытке форсировать Псёл ВСУ дронами убили своих солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили на Сумском направлении в Шосткинском районе боестолкновения между украинскими националистами, несколько штурм-групп ВСУ снова безуспешно пытались форсировать Псёл, став жертвами своих же операторов БПЛА.

    «В районе Запселья несколько штурмовых групп ВСУ вновь безуспешно пытались форсировать Псёл: вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной Северянам территории», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» добавили, что солдаты 299-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ продолжают наведываться в Сумской район, откуда возвращаются единицы авиаторов.

    При этом в районе Рясного несколько боевых групп теробороны ВСУ самовольно оставили позиции, сбежав в ближайшие лесные массивы.

    На Волчанском направлении ВСУ выстраивают новую оборонительную модель, оборудуя укрепления вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук, перебрасывая расчеты артиллеристов и операторов БПЛА на фланги, рассказали «Северяне».

    Российские бойцы считают, что ВСУ рассчитывают остановить войска «Севера» на рубеже Широкое-Гонтаровка-Погорелое и атаковать штурмовиков с флангов артиллерийскими ударами и дронами.

    В районе Волоховки ВСУ пытались перебросить штурмовую группу на противоположный берег реки Волчья, что своевременно было вскрыто российскими разведчиками, а националисты из-за этого сбежали в обратном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные показали мультфильмы для перехвата дронов ВСУ. Сальдо заявил о неспособности Киева удержать фронт без мобилизации. У украинских пограничников в Черниговской области зафиксировали случаи смерти от хантавируса.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 13:54 • Новости дня
    В Белоруссии задумались об увеличении поставок современного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусская армия заинтересована в самом современном вооружении, и ее оборонно-промышленный комплекс активно работает над удовлетворением этих потребностей, заявил глава Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус.

    «Наши вооруженные силы заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы над этим работаем. До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения», – цитирует Пантуса РИА «Новости».

    Глава ведомства также обратил внимание на то, что комитет намерен сократить сроки поставок техники. Это коснется не только вооруженных сил, но и других воинских формирований страны.

    В 2025 году Белоруссия решила подписать с Россией программу военно-технического сотрудничества до 2030 года. Президент страны Александр Лукашенко анонсировал строительство собственных производств артиллерийских боеприпасов.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    FT: Франция станет крупнейшим акционером поставщика оружия для бундесвера

    FT: Франция из-за споров Берлина станет главным акционером поставщика бундесвера

    Tекст: Мария Иванова

    Нерешительность правительства ФРГ в вопросе размещения акций разработчика танков Leopard 2 может сделать Париж крупнейшим единоличным владельцем оборонного предприятия KNDS, пишут СМИ.

    Оборонное предприятие KNDS, выпускающее немецкие танки Leopard 2 и французские гаубицы Caesar, готовится к первичному размещению акций, передает РИА «Новости».

    Председатель компании Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести процедуру в ближайшие два месяца независимо от позиции властей Германии.

    «IPO без соглашения с Берлином оставит Францию, которой принадлежит вторая половина KNDS, крупнейшим единоличным акционером ключевого поставщика вооруженных сил Германии, бундесвера», – пишет газета Financial Times. Задержка с окончательным решением связана с затянувшимися внутренними спорами в немецком руководстве.

    Если размещение состоится без участия Берлина, немецкая сторона сохранит возможность приобрести долю в концерне позже. Однако в таком случае правительство столкнется с дополнительными серьезными ограничениями, касающимися приоритетов производственных программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Германией и Францией обострились разногласия по вопросам обороны.

    Политический кризис в Париже поставил под угрозу совместные с Берлином проекты по созданию военной техники.

    При этом германо-французский оборонный концерн KNDS в конце прошлого года получил 350 заказов на новое поколение танков Leopard-2.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»

    Путин: Работы по совершенствованию ракеты «Кинжал» продолжаются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа по модернизации гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал» активно продолжается, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.

    Основной упор делается на улучшение точностных характеристик оружия, передает РИА «Новости».

    «У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается», – заявил президент России.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности.

    В феврале стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    Гутерриш призвал дать Африке постоянные места в Совбезе ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом предоставить странам Африки статус постоянных членов Совета Безопасности организации.

    «Историческая несправедливость сохраняется и в Совете Безопасности. Она заключается в том, что Африке отказывают в постоянных местах. Мы должны исправить эту несправедливость», – сказал он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Гутерриш также отметил, что государства Африки недостаточно представлены в ключевых международных финансовых институтах. По его словам, у этого региона нет необходимого влияния и голоса в большинстве из них.

    Ранее МИД России поддержал включение Бразилии, Индии и Африки в СБ ООН на постоянной основе.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики
    Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ
    Петербуржец задержан за осквернение Вечного огня в День Победы
    Таиланд анонсировал сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев
    Устроивший стрельбу на Кубани школьник купил пистолет вместе с матерью
    Главреда «Дождя» Дзядко приговорили к восьми годам колонии
    Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Вадима Александрова

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации