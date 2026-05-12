Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Российские военные показали мультфильмы для перехвата дронов ВСУ
Российские специалисты разработали устройства, которые вместо реального изображения подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, в результате чего противник не видит, куда летит, и его беспилотник падает, рассказал офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».
«Аристарх» рассказал, что российские специалисты из состава 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса разработали систему, способную «ослеплять» дроны ВСУ, передает РИА «Новости». Он сообщил, что система перехватывает видеосигнал беспилотника и подставляет украинским операторам вместо реального изображения кадры советских мультфильмов.
«Одно изделие у нас «Ну, погоди!» показывало, другое изделие – «Чебурашка и Гена», и «Следствие ведут Колобки» – это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», – рассказал «Аристарх».
Разработанная система получила название «Маркер Герц». Военнослужащий пояснил, что занимался ее созданием, когда возглавлял специализированную мастерскую. Кроме того, специалисты испытывали другое устройство – «Зеркало», отличающееся компактностью и высокой мощностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные перехватывают видеосигналы с дронов ВСУ.
Специалисты Ростеха создали инновационный комплекс подавления навигации беспилотников «Вика».
Вооруженные силы применяют для перехвата вражеских аппаратов маскировочную сеть «Дарвин 3М».