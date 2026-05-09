Ушаков сообщил о начале работы над списками пленных

Ушаков сообщил о начале сверки списков для обмена военнопленных

Tекст: Тимур Шайдуллин

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам РИА «Новости», что сегодня российские и украинские службы должны активно работать со списками военнопленных на обмен. По его словам, если договоренности по каналам будут достигнуты, процесс обмена пленными может начаться после завершения подготовительных процедур.

Ушаков отметил, что Россия уже вела подготовку соответствующих списков еще до объявления о перемирии и передавала их украинской стороне, однако реакции от Киева не поступало. «С нашей стороны, кстати, она велась и до объявления об этом перемирии. И мы передавали списки украинской стороне. А от них реакции не было», – подчеркнул он.

Он также добавил, что для проведения обмена требуется провести черновую работу – подготовить и согласовать списки, найти реальных людей, после чего приступить к обмену. «Вначале нужно провести черновую работу... Нужно вначале же составить этот список, найти реальных людей, потом договориться, а потом и начать физический обмен. На это все требуется время», – отметил Ушаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными с Украиной в формате «тысяча на тысячу» по инициативе президента США Дональда Трампа.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова помогла найти в украинском плену двух российских офицеров, ранее считавшихся без вести пропавшими. До этого, 24 апреля, Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.