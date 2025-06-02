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Уралвагонзавод поставил в войска модернизированные танки Т-80БВМ
В подразделения армии поступила очередная партия модернизированных танков Т-80БВМ, отличающихся улучшенной защитой экипажа и газотурбинным двигателем .
Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» отправил в войска новую партию танков Т-80БВМ, доработанных по итогам анализа опыта специальной военной операции, передает ТАСС. В пресс-службе предприятия отметили, что конструкторы значительно повысили выживаемость танков и их экипажей на поле боя, реализовав комплекс инженерных решений для усиления защиты. Представитель завода заявил: «Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач».
Перед отправкой эшелона танки окропили святой водой, а также были прочитаны молитвы духовенством с участием настоятеля храма-памятника Святого благоверного князя Димитрия Донского. Т-80БВМ оснащается газотурбинным двигателем, который обеспечивает скрытное передвижение и отличную работу в любых погодных условиях. Испытатель предприятия пояснил, что двигатель можно запустить даже при морозах до минус 40 градусов, а благодаря уникальному звуку машины сложно обнаружить направление ее появления.
Модернизированные танки поступают в российскую армию с 2017 года, обладают высокой огневой мощью, защищенностью и маневренностью, полностью отвечая современным требованиям.
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