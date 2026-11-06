Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Еврокомиссия рекомендовала гражданам ЕС приготовиться к автономному выживанию
ЕК рекомендовала жителям Евросоюза сделать запасы для выживания при катастрофах
Жителям стран Европейского союза следует быть готовыми к автономному выживанию в течение трех суток в случае катастроф, сообщили в Еврокомиссии.
ЕК опубликовала новый пакет рекомендаций, пишет РИА «Новости». В документе отмечается, что Европа сталкивается со все более частыми и сложными кризисами, поэтому ведомство активизирует усилия по укреплению готовности.
«Автономность в течение 72 часов… Это включает, в частности, формирование запасов предметов первой необходимости и подготовку «тревожных чемоданчиков», – подчеркнули в Еврокомиссии.
Граждан призывают самостоятельно закрывать базовые потребности до прибытия экстренных служб. Еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и управления кризисными ситуациями Хаджа Лабиб анонсировала учреждение ежегодного Дня готовности ЕС, который впервые планируют провести в октябре 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Брюссель отложил выпуск стратегического доклада о будущем Евросоюза.
В начале месяца представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о грядущей суровой зиме в ЕС на фоне высоких цен на энергоносители.
В сентябре СМИ отметили планы Еврокомиссии отменить право национального вето по вопросам санкций и безопасности.