Еврокомиссия рекомендовала гражданам ЕС приготовиться к автономному выживанию

ЕК рекомендовала жителям Евросоюза сделать запасы для выживания при катастрофах

Tекст: Алексей Дегтярёв

ЕК опубликовала новый пакет рекомендаций, пишет РИА «Новости». В документе отмечается, что Европа сталкивается со все более частыми и сложными кризисами, поэтому ведомство активизирует усилия по укреплению готовности.

«Автономность в течение 72 часов… Это включает, в частности, формирование запасов предметов первой необходимости и подготовку «тревожных чемоданчиков», – подчеркнули в Еврокомиссии.

Граждан призывают самостоятельно закрывать базовые потребности до прибытия экстренных служб. Еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и управления кризисными ситуациями Хаджа Лабиб анонсировала учреждение ежегодного Дня готовности ЕС, который впервые планируют провести в октябре 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Брюссель отложил выпуск стратегического доклада о будущем Евросоюза.

В начале месяца представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о грядущей суровой зиме в ЕС на фоне высоких цен на энергоносители.

В сентябре СМИ отметили планы Еврокомиссии отменить право национального вето по вопросам санкций и безопасности.