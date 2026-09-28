Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Евросоюз ввел санкции против детского лагеря в КНДР
ЕС ввел санкции против северокорейского детского лагеря «Сондовон»
Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР за приписываемое участие в перемещении украинских детей.
Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР за якобы участие «в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей», передает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.
Лагерь вошел в список 17 организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики. В понедельник ЕС ввел санкции против Минниханова.
В середине месяца МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.