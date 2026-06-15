Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.4 комментария
ЕС ввел санкции против экс-омбудсмена Астахова
Совет ЕС расширил антироссийский черный список, добавив туда российского адвоката и экс-омбудсмена Павла Астахова из-за поддержки государственной линии в медиапространстве и визитов в Донбасс.
Ограничительные меры в отношении бывшего уполномоченного по правам ребенка официально утвердили европейские инстанции. Соответствующее решение опубликовано в постановлении о введении дополнительных ограничений против России, передает ТАСС.
В документе подробно объясняются причины включения адвоката в санкционный перечень. Брюссель обосновал данный шаг «активным присутствием в российских СМИ, поддерживающих государственную линию». Дополнительным поводом для жестких рестрикций послужили поездки общественного деятеля в Донбасс.
Под новые ограничения попали также представители медиасферы, включая сотрудников канала RT. В перечне оказались Анатолий Кузичев, Игорь Мальцев, Ольга Кирий и Мария Волконская. Европейские чиновники не обошли вниманием и популярных интернет-деятелей. Черный список пополнили Александра Йост, Роман Антоновский, Кирилл Федоров и руководитель пиар-агентства Мария Дудко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщило о планах Евросоюза принять 15 июня новый пакет персональных санкций.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала расширение ограничительных списков на встрече министров иностранных дел.
В октябре прошлого года Совет ЕС утвердил рестрикции против региональных уполномоченных по правам ребенка.