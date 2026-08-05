Путин: Угрозы безопасности не помешают проведению выборов в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин обратил внимание, что угрозы не могут помешать проведению выборов, передает ТАСС. По его словам, важно иметь реальное желание участвовать в демократических процессах, а не искать поводы для отказа от них.

«Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать», – отметил глава государства.

В свою очередь, руководитель Центризбиркома подтвердила полную готовность избирательной системы к сентябрьскому голосованию. Памфилова добавила, что атаки и попытки запугивания не повлияют на работу комиссий, подчеркнув свою резкую реакцию на действия противников, от которых страдают дети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал оградить осенний избирательный процесс от любых провокаций. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о необходимости обеспечения максимальной защиты мирных граждан на выборах.

Глава государства назвал предстоящее сентябрьское голосование важнейшим внутриполитическим событием страны.