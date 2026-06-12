Путин обратил внимание на позитивные изменения в снаряжении бойцов СВО

Tекст: Вера Басилая

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками специальной военной операции, передает РИА «Новости». В ходе беседы он обратил внимание на позитивные изменения в материальном обеспечении войск.

«Надеюсь, вы чувствуете на себе – кто уже давно в войсках, давно служит, – наверное, должны были почувствовать разницу между тем, что было несколько лет назад, и тем, что сейчас у нас в войсках есть», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что министр обороны Андрей Белоусов непрерывно занимается проблемами снабжения солдат.

«Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам приходится таскать на себе. Министерство обороны об этом знает, Генштаб знает, Андрей Рэмович тоже сам этим занимается постоянно, регулярно, за то время, которое он министром является», – сказал Путин.

В апреле президент России Владимир Путин указал на наличие нерешенных задач в сфере обеспечения армии обмундированием.

В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов отчитался об увеличении объемов поставок военной техники и боеприпасов на треть.

Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом российских властей.