Путин указал на недостатки в обеспечении армии обмундированием

Прототип беспилотника YFQ-42A для армии США разбился при тестовом полете

Tекст: Мария Иванова

Прототип нового беспилотного аппарата YFQ-42A, предназначенный для вооруженных сил США, разбился во время тестового запуска на аэродроме в Калифорнии, передает РИА «Новости».

Аппарат разрабатывает компания General Atomics. В декабре министерство войны США назвало испытание этого прототипа одним из главных итогов 2025 года, охарактеризовав его как «дрон будущего».

В заявлении General Atomics говорится: «У испытательной модели беспилотника-ведомого YFQ-42A проявились неполадки после взлета с аэродрома, находящегося в собственности компании (General Atomics), в калифорнийской пустыне в понедельник».

Портал Breaking Defence сообщил, что в результате неполадок прототип упал и был разрушен.

По данным компании, при инциденте никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины отказа системы и анализируют ход испытаний. Полеты других опытных образцов YFQ-42A временно приостановлены до завершения расследования технических проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США в прошлом году провели испытательный запуск нового боевого беспилотника YFQ-42A по программе Collaborative Combat Aircraft.

Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton в феврале 2026 года исчез с радаров над Персидским заливом после сигнала бедствия.

Между тем канал CNN заявил о неготовности армии США к современной войне с массовым применением беспилотников при одновременном успехе в создании высокотехнологичной военной техники.