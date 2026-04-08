  • Новость часаВ Ормузском проливе возобновилось судоходство
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия
    СВР: ЕС тайно готовится к созданию ядерного оружия
    Власти заявили о катастрофической нехватке в России строителей
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иранское ТВ: США и Израиль нарушили перемирие
    В Ормузском проливе возобновилось судоходство
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    Вэнс: США разочарованы позицией Европы по конфликту на Украине
    Президент Польши амнистировал наемников ВСУ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    12 комментариев
    8 апреля 2026, 14:14 • Новости дня

    Путин указал на недостатки в обеспечении армии обмундированием

    Tекст: Вера Басилая

    В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским президент Владимир Путин.

    Во время разговора губернатор отметил, что регион активно развивает легкую промышленность и благодаря указу президента от августа прошлого года приобрел новые компетенции в производстве обмундирования для Вооруженных сил. Воскресенский подчеркнул, что указ открыл серьезные возможности для области в этой сфере, сообщается на сайте Кремля.

    Путин в свою очередь заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, в вопросе обеспечения армии всем необходимым еще остается ряд нерешенных задач. Президент отметил: «Еще не все там сделано, что нужно».

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ об обеспечении армии исключительно отечественной формой.

    С 2026 года производство военной одежды полностью передадут российским предприятиям.

    До этого Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом властей.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Комментарии (19)
    7 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях

    Прототип беспилотника YFQ-42A для армии США разбился при тестовом полете

    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    @ GENERAL ATOMICS/Zuma/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В калифорнийской пустыне при тестовом запуске потерпел крушение экспериментальный беспилотник YFQ-42A, созданный для вооруженных сил США.

    Прототип нового беспилотного аппарата YFQ-42A, предназначенный для вооруженных сил США, разбился во время тестового запуска на аэродроме в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Аппарат разрабатывает компания General Atomics. В декабре министерство войны США назвало испытание этого прототипа одним из главных итогов 2025 года, охарактеризовав его как «дрон будущего».

    В заявлении General Atomics говорится: «У испытательной модели беспилотника-ведомого YFQ-42A проявились неполадки после взлета с аэродрома, находящегося в собственности компании (General Atomics), в калифорнийской пустыне в понедельник».

    Портал Breaking Defence сообщил, что в результате неполадок прототип упал и был разрушен.

    По данным компании, при инциденте никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины отказа системы и анализируют ход испытаний. Полеты других опытных образцов YFQ-42A временно приостановлены до завершения расследования технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США в прошлом году провели испытательный запуск нового боевого беспилотника YFQ-42A по программе Collaborative Combat Aircraft.

    Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton в феврале 2026 года исчез с радаров над Персидским заливом после сигнала бедствия.

    Между тем канал CNN заявил о неготовности армии США к современной войне с массовым применением беспилотников при одновременном успехе в создании высокотехнологичной военной техники.

    Комментарии (9)
    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что процесс комплектования российской армии контрактниками идет быстрее намеченных сроков.

    Как передает РИА «Новости», министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что комплектование Вооруженных сил страны контрактниками осуществляется с опережением планов.

    Он отметил: «Могу сказать, что оно идет с опережением. Все планы мы выполняем. Формируем новые части и подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку и слаживание. Особо это касается войск беспилотных систем».

    Белоусов совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрел новое здание военного комиссариата столицы на улице Яблочкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в новом здании Единого центра призыва в Москве призывники проходят все этапы оформления на военную службу с использованием цифровых сервисов.

    Комментарии (19)
    6 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг, добавив функцию отложенной записи.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать процесс записи на прием к врачу через портал госуслуг, сообщает РИА «Новости».

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, отмечается необходимость добавить функцию отложенной записи для пациентов, если подходящее время отсутствует.

    Также Путин потребовал рассмотреть возможность автоматического предложения альтернативных медицинских организаций, если в выбранном учреждении нет свободных слотов. Данную работу власти должны реализовать совместно с движением «Народный фронт «За Россию», опираясь на ранее выданные поручения президента.

    Ответственными за выполнение указания назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Итоговый доклад о результатах работы должен быть представлен до 1 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин 18 февраля по видеосвязи провел совещание с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

    На этом совещании глава государства заявил о необходимости более активного внедрения цифровых технологий и платформенных решений в медицине.

    Ранее президент России поручил правительству рассмотреть возможность увеличения срока записи к врачам и на лечебные процедуры на портале «Госуслуги».

    Комментарии (16)
    7 апреля 2026, 17:23 • Новости дня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти объявили о решении перевести режим чрезвычайной ситуации в Дагестане с регионального на федеральный уровень из-за наводнений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.

    По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

    Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, а более двух тысяч домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.

    Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в республике с участием высокопоставленных чиновников и региональных руководителей.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 17:03 • Новости дня
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести тщательную индивидуальную оценку ущерба.

    Президент России Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям оказать всю необходимую поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести оценку ущерба, передает ТАСС.

    «Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – сказал президент.

    Путин потребовал держать на контроле санитарную и эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия, а также оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно предоставлять медицинскую и правовую помощь.

    «Подчеркну, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районе бедствия», – сказал глава государства.

    Президент назвал погоду в Дагестане аномальной, уточнив, что только за один день 30 марта в регионе выпало три месячных нормы осадков, чего не фиксировалось с начала метеонаблюдений с 1882 года.

    «Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим после аномальных осадков.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан в октябре рассказал Путину басню Эзопа о мыши и льве

    Tекст: Вера Басилая

    Во время октябрьской встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России Владимиру Путину популярную венгерскую басню о мыши и льве, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан во время беседы с Путиным в октябре прошлого года рассказал популярную венгерскую басню о мыши и льве, передает РИА «Новости».

    Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.

    В материале поясняется, что Орбан увидел в этой истории важный жизненный урок и подчеркнул ее популярность в Венгрии. По сведениям Bloomberg, рассказ прозвучал во время неформального диалога между венгерским и российским лидерами.

    Кроме того, Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине.

    Во время встречи с Путиным Орбан подчеркнул суверенный курс внешней политики Венгрии, заинтересованность в сохранении энергетического сотрудничества с Россией и готовность принять мирные переговоры по Украине.

    Владимир Путин заявил о доверительных отношениях с Орбаном и возможности обсуждать любые, включая самые сложные, вопросы.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 19:27 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан на русском языке завершил телефонный разговор с Путиным
    Bloomberg: Орбан на русском языке завершил телефонный разговор с Путиным
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора, состоявшегося в октябре 2025 года. В начале беседы Орбан поздравил российского лидера с днем рождения, который отмечался в начале октября – Путину исполнилось 73 года, передает RT.

    В публикации отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств поинтересовались состоянием здоровья друг друга. В завершение дискуссии венгерский премьер выразил благодарность Путину и попрощался с ним, используя русский язык, что было отмечено как особый момент общения.

    По данным Bloomberg, Орбан вспомнил басню о мыши и льве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с наводнением в Дагестане поручил создать специальную правительственную комиссию для координации ликвидации последствий паводков в регионе.

    Путин заявил о необходимости создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан, передает ТАСС.

    «Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан», – сказал он.

    В ходе совещания Путин подчеркнул, что возглавит новую комиссию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести индивидуальную оценку ущерба.

    В результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, более 200 человек были спасены, а свыше 2 тыс. домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе Дагестана созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 15:29 • Новости дня
    Московский военный округ направил на службу свыше 35 тыс. призывников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 35 тысяч призывников направит Московский военный округ в рамках весеннего периода отправки граждан для прохождения военной службы, сообщили в пресс-службе МВО.

    Свыше 35 тыс. призывников будет направлено Московским военным округом для прохождения военной службы в весенний призыв, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказали в пресс-службе округа, подчеркнув, что отправка граждан к местам службы пройдет с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления МВО полковник Игорь Головач уточнил: «Срок военной службы по призыву по-прежнему составит 12 месяцев». Все призывники будут направляться в пункты постоянной дислокации воинских частей и соединений на территории России, за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

    Стало известно, что наиболее талантливые выпускники вузов, годные к службе и имеющие профильное высшее образование, будут направлены в научные роты, а кандидаты в сборную России по олимпийским видам спорта – в спортивные роты. Молодые специалисты также отправятся работать в научно-производственные подразделения.

    Головач особо подчеркнул, что призывники не будут участвовать в задачах спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весенняя призывная кампания в России проводится в плановом порядке и не связана с проведением специальной военной операции. Президент Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании с 1 апреля по 15 июля на призыв 160 тыс. человек. Москва в рамках осеннего призыва направит на военную службу свыше 9 тыс. новобранцев в части Центрального региона и Московского военного округа на срок 12 месяцев.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Терновой, Польного, Весёлого, Покаляного, Амбарного, Лозовой и села Землянки, а деморализованные солдаты ВСУ под Липцами пытались дезертировать через леса.

    «На Липцовском направлении деморализованные в результате нашего систематического огневого воздействия и отсутствия ротаций солдаты 72 омбр и 127 отмбр ежедневно оставляют позиции и пытаются через лесные массивы дезертировать из ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что в связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии. Часть их будет распределена по боевым группам, другие станут выполнять исключительно карательные функции.

    На Волчанском направлении штурмовые группы «Северян» за сутки продвинулись на 14 участках до 300 метров. На Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 600 метров.

    На Сумском направлении бойцы уничтожали противника в районах Песчаного, Храповщины, Мирополья, Вольной Слободы, Пустогорода, города Сумы и села Бруски.

    В Шосткинском районе штурмовики продвинулись на расстояние до 150 метров на двух участках. В ходе упорных боев в Сумском районе «Северяне» продвинулись на 14 участках. За сутки продвижение составило до 150 м.

    В Краснопольском районе один солдат ВСУ был взят в плен, всего на четырех участках бойцы продвинулись на расстояние до 200 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о расширении близ Амбарного кладбища техники ВСУ. Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов.


    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 14:22 • Новости дня
    Песков рассказал об общении Путина и Жириновского

    Песков назвал диалог Путина и Жириновского содержательным и интересным для обоих

    Песков рассказал об общении Путина и Жириновского
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил глубокий и уважительный характер общения между президентом Владимиром Путиным и основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, подчеркнув его значимость.

    Владимир Путин и основатель ЛДПР Владимир Жириновский вели очень содержательный диалог, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

    По его словам, это общение было интересно для обоих политиков. Песков подчеркнул, что предстоящее 80-летие со дня рождения Жириновского – значимая дата не только для членов ЛДПР, но и для многих россиян, которые ценили его как политика и как человека.

    Песков отдельно отметил, что для Кремля главными являются отношения, которые сложились между Жириновским и Путиным. Пресс-секретарь добавил: «Владимир Путин действительно с большим уважением к нему относился, и они в очень таком содержательном диалоге состояли. Это действительно было интересно для обоих».

    Песков рассказал, что в Кремле чтят память Жириновского, а многие его заявления сейчас изучаются по всей стране. Он отметил, что некоторые из них оказались пророческими, в частности анализ ситуации на Ближнем Востоке.

    Песков также поделился личными воспоминаниями о Жириновском, назвав его талант как политика и востоковеда трудно переоценимым. Он подчеркнул, что Жириновский безупречно разбирался в международной политике и много сотрудничал с ним по развитию Института стран Азии и Африки.

    Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году государственных мероприятий к 80-летию Владимира Жириновского.

    Ранее Путин заявил, что Жириновский не был предсказателем и отличался высокой эрудицией и подготовленностью.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о планах открыть в центре Москвы музей Жириновского и провести в его честь масштабные мероприятия по всей стране.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 06:22 • Новости дня
    Первые три Як-130М пообещали построить до 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три летных экземпляра учебно-боевого самолета Як-130М будут готовы к полетам до конца 2026 года, сообщил управляющий директор ПАО «Яковлев» (входит в ОАК, «Ростех») Василий Прутковский.

    Прутковский сообщил, что три учебно-боевых самолета Як-130М будут готовы к полетам до конца 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, «пока три самолета в изготовлении. Друг за другом с разницей в пару месяцев до конца года у нас будут готовы три летных экземпляра. Дальше будем проводить летные испытания», – отметил Прутковский.

    Ранее глава компании также сообщил, что первый опытный полет Як-130М запланирован на июнь этого года. Прототип модернизированной машины впервые был представлен на выставке «Армия-2024».

    Как уточнили в пресс-службе ПАО «Яковлев», Як-130М получит комплекс управляемого вооружения. Это расширит его возможности для боевого применения в конфликтах низкой интенсивности в роли легкого штурмовика. Базовая версия Як-130 создавалась как современный самолет для обучения военных летчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опытный образец учебно-боевого Як-130М уже отправили на наземные и летные испытания.

    Специалисты компании «Яковлев» изготовили второй опытный образец Як-130М для последующих испытаний.

    Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые представили мировой публике на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Боевик ВСУ Сендзюк внесен в перечень террористов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель комбрига ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговоренный к пожизненному сроку за атаку Курска дронами, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Заместитель командира бригады ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговорённый к пожизненному лишению свободы за атаку Курска дронами в апреле 2025 года, внесён в перечень террористов и экстремистов в России, передает РИА «Новости». Сообщение об этом размещено на сайте Росфинмониторинга.

    В перечне указаны полные данные Сендзюка и место его рождения – село Скрипче Хмельницкой области.

    В декабре 2025 года Следственный комитет России сообщил, что Сендзюк, а также командиры Дмитрий Бондарович и Андрей Дзяний (оба также признаны террористами и экстремистами), были заочно приговорены к пожизненному сроку за организацию теракта в Курской области.

    По данным следствия, украинские боевики под руководством Сендзюка, Бондаровича и Дзяния ночью 15 апреля 2025 года атаковали Курск более чем 120 беспилотниками с самодельными взрывными устройствами.

    В результате погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и машины скорой помощи.

    Внесённые в реестр Росфинмониторинга лица и организации лишаются права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг, кроме оплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша 9внесен в список террористов и экстремистов) признан виновным в теракте в Севастополе и приговорен к пожизненному заключению.

    Бывший замначальника генштаба ВСУ Артур Артеменко объявлен в розыск в России за причастность к гибели и ранениям 222 жителей Донбасса в 2017-2019 годах.

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации.

    Комментарии (0)
    Главное
    NYT: США и Иран не решили основные противоречия
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»
    Польша отключила свет и тепло в консульстве России в Гданьске
    МИД Украины отозвал консула в Доминикане из-за откровенных снимков
    Поклонская ответила на оскорбления после интервью Собчак
    Грузия решила восстановить знаменитый поезд времен СССР

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    США и Иран выбрали план победителя

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Великий четверг 2026: традиции Чистого четверга, что можно и нельзя делать 9 апреля

      Православные 9 апреля 2026 года отмечают Великий четверг, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день Страстной седмицы посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Верующие соблюдают особые традиции, проводят уборку, готовят куличи и красят яйца, а также стараются не нарушать важные запреты. Разбираемся, что можно и нельзя делать в Чистый четверг и какие обычаи действительно имеют смысл.

    • Как получить загранпаспорт в 2026 году: документы, сроки и стоимость

      Загранпаспорт – обязательный документ для выезда в большинство стран мира. Ежегодно в подразделения по вопросам миграции МВД России поступает более пяти миллионов запросов на оформление заграничных паспортов, пик обращений приходится на период с марта по июнь. Ниже – полная инструкция: какой паспорт выбрать, что нужно взрослому и ребенку, сколько делается документ и как получить его срочно.

    • Дачная амнистия в 2026 году: как оформить, до какого года действует и на кого распространяется

      В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок регистрации загородной недвижимости – так называемая дачная амнистия. Как именно эта процедура облегчает процесс регистрации недвижимости, на какие объекты распространяется и какие для этого требуются документы?

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации