Путин поручил шить форму для российских военных только в России
Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.
Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.
Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.
В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.
В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.