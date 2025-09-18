  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 43 украинских дрона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша решила померяться военной силой с Германией
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России
    Минторг США запретил «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    2 комментария
    18 сентября 2025, 07:29 • Новости дня

    Путин поручил шить форму для российских военных только в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    17 сентября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    Путин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Он отметил важность того, чтобы работа с обращениями граждан, поступающими в ходе прямой линии, была максимально разбюрократизирована, передает РИА «Новости».

    Предыдущая прямая линия с Путиным прошла 19 декабря 2024 года. Длительность мероприятия составила 4 часа 27 минут.

    Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответил на 76 вопросов от 33 представителей СМИ и почти 30 россиян.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин продлил контрсанкции до 2027 года

    Путин продлил ответные ограничения на вывоз продукции до 2027 года

    Путин продлил контрсанкции до 2027 года
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин продлил действие ограничений на вывоз и ввоз определенной продукции до конца 2027 года, которые были введены в ответ на западные санкции.

    Ограничения впервые были введены в марте 2022 года и касались вывоза из России более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных из-за рубежа, передает ТАСС.

    В список входят технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и электрическая аппаратура. Исключения сделаны для продукции, перевозимой гражданами для личного пользования, а также товаров из дружественных стран.

    Ранее эти меры продлевались, последний раз до конца 2025 года, теперь срок их действия увеличен до 31 декабря 2027 года.

    В июне Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о телефонном разговоре с Моди

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.

    В ходе видеосовещания с членами правительства Путин сообщил, что только что по телефону поздравил Моди с 75-летием и передал ему слова наилучших пожеланий от всего российского руководства, передает ТАСС.

    «Я позволил себе от вас от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии с его 75-летием», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что Индия под руководством Моди проводит независимую политику и добивается высоких результатов. По его словам, отношения между Россией и Индией «носят исключительно доверительный и дружеский характер».

    Как сообщает Кремль в Telegram-канале, Путин в поздравлении пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо индийского народа.

    Президент России выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства России и Индии. Российский лидер отметил, что Моди вносит большой личный вклад в укрепление отношений между странами. Лидеры обсудили подготовку декабрьского визита Путина в Индию и обменялись мнениями по международным вопросам, включая ситуацию на Украине.

    В начале сентября Путин и Моди встретились в Китае. Лидеры почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские силовики заявили о полном разгроме 119-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать празднование 300-летия Екатерины II

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке мероприятий к 300-летию со дня рождения Екатерины II.

    В документе отмечается важность реформ, проведенных Екатериной II, для российской истории, передает ТАСС.

    «Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения, постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II», – говорится в указе.

    Ранее потомок Екатерины II решил поселиться в Крыму.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2025, 08:31 • Новости дня
    Ростех: Танки России задают тренды для бронетехники по всему миру

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские конструкторы перенимают ключевые разработки российских инженеров, заявили в Ростехе.

    Иностранные производители регулярно используют решения, впервые реализованные на российских машинах, заявили в госкорпорации, передает ТАСС.

    В качестве примеров в компании привели французский автомат заряжания на танках Leclerc, динамическую защиту на американских Abrams и активную защиту танков Израиля.

    В Ростехе добавили, что в США планируют создать аналоги дополнительной защиты от дронов, впервые опробованных на российской бронетехнике в зоне спецоперации на Украине, а китайские производители используют узнаваемые форм-факторы.

    В корпорации подчеркнули, что при всей копируемости технологий российские танки уникальны благодаря сплаву технических характеристик, производственному совершенству, адаптивности и традициям отечественной школы.

    Также Ростех напомнил, что выпускает современные основные танки – Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, которые применяются в СВО.

    В августе Ростех сообщал, что внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем.

    Ранее в этой госкорпорации заявляли о превосходстве танка Т-90 над западными танками Leopard.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Путину показали разработки Центра беспилотных систем на «Западе-2025»

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе учений «Запад-2025» президент России ознакомился с новейшими образцами техники и вооружения, включая разработки Центра беспилотных систем. Экспозицию ему представил руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

    Особое внимание Путин на учениях «Запад-2025» уделил экспозиции Центра беспилотных систем и технологий, созданного при поддержке партии «Единая Россия» и по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева. Презентацию новейших разработок провел руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, сообщается в Telegram-канале Сидякина.

    На выставочной площадке были представлены технологии, которые уже применяются в зоне спецоперации на Украине, а также перспективные образцы военной техники. По словам Сидякина, треть экспозиции составили разработки резидентов Центра.

    «ЦБСТ помогает решать задачи по ускоренному запуску и масштабированию проектов, значимых для фронта и тыла», – заявил Сидякин.

    В Центре сегодня насчитывается более 350 резидентов, которым оказывается поддержка, включая помощь в получении грантов, льготных программ и содействие в допуске к серийным закупкам Минобороны.

    Сидякин отметил участие разработчиков в техсоветах с Минобороны и ВМФ, а также сообщил, что сотни тысяч изделий уже используются на фронте, а вражеской техники уничтожено на сумму около 200 млрд рублей. Новейшие разработки ежедневно способствуют сохранению жизней бойцов и мирных жителей.

    Путин посетил учения «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Президент испытал тепловизионные очки «Стрекоза» во время этих учений.

    Президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения на полигоне Мулино, где прошел основной этап учений «Запад-2025», при этом 125 единиц уже используются в спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
    @ Adam Hunger/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца орденом Пирогова. Медалей удостоены теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

    Кроме того, российский лидер наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Московского зоопарка Светлану Акулову, передает РИА «Новости».

    Молодые теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Директор музыкального училища имени Гнесиных Валерий Гроховский получил звание заслуженного артиста России.

    В 2020 году Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа

    Песков: Даты следующих контактов Путина и Трампа пока не определены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    «В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном продолжается на различных уровнях – через дипломатические каналы и посредством представителей администраций обоих государств. Однако, по словам Пескова, пока не обсуждаются конкретные детали или даты контактов на высшем уровне.

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков: Путин всегда относится с особым уважением к участникам СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин всегда проявляет особое уважение к военнослужащим, особенно участвующим в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге отметил: «Что касается уважения – президент, собственно, всегда его проявляет, и это всегда приоритет в его работе, тем более в ходе специальной военной операции».

    По словам Пескова, уважение к военным для российского лидера остается неизменной ценностью и определяет подход к работе на высшем уровне.

    Ранее Путин заявил, что забота о бойцах спецоперации и их семьях должна быть постоянной и приоритетной задачей.

    Путин также призвал уделять особое внимание поддержке семей погибших участников спецоперации и подчеркнул важность личного участия глав регионов в этом вопросе.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 02:28 • Новости дня
    Число пропавших без вести солдат в 425-м ОШП ВСУ «Скала» близко к батальону

    Tекст: Ирма Каплан

    Солдаты 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ числятся массово пропавшими без вести, что подтверждается сведениями из публикаций родственников в соцсетях, сообщили в российских силовых структурах.

    «Родные боевиков 425-го ОШП «Скала» собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», – рассказали ТАСС источники в российских силовых структурах.

    По имеющимся сведениям, подразделение участвует в боях на Сумском и Харьковском направлениях с весны 2025 года.

    Ранее сообщалось, что родственники пропавших солдат обращались к украинским  Минобороны и Службе безопасности с просьбой наказать командование полка из-за многочисленных случаев исчезновений.

    В силовых структурах России отметили, что новобранцев отправляют на передовую без подготовки, а отказавшихся подчиняться командиры избивают до смерти. Также отмечается, что людей с серьезными заболеваниями направляют в подразделения, отвлекающие противника во время штурмов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В августе родственники погибших и пропавших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собирались выйти на митинг, чтобы потребовать информацию о судьбе своих близких.

    Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, скрывая реальное число потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Путин поздравил премьера Индии Моди с 75-летием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди поздравление по случаю 75-летия, особо отметив укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

    Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Индии Нарендре Моди поздравление по случаю его 75-летия, сообщается на сайте Кремля. В поздравлении Путин подчеркнул высокий авторитет Моди на мировой арене, а также впечатляющие успехи Индии в различных сферах под его руководством.

    «Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами», – говорится в сообщении.

    Путин выразил уверенность, что Россия и Индия продолжат конструктивный диалог по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.

    Президент подчеркнул значимость добрых и товарищеских отношений между лидерами двух государств и пожелал Моди здоровья, счастья и новых успехов.

    Ранее президент России Владимир Путин уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле Aurus на саммите ШОС в Китае.

    Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле Aurus по пути в отель Ritz-Carlton.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия для Индии оказалась важнее США.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 16:41 • Новости дня
    Путин назвал объем направленных на благоустройство городов средств

    Путин: На программы благоустройства в 2025 году выделяется 25 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2025 году на программы по созданию комфортной городской среды направлено 25 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

    «У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей», – сказал он на совещании с правительством, передает РИА «Новости».

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по вопросам развития инфраструктуры.

    В конце августа в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 10:23 • Новости дня
    В Киргизии стартовали учения ОДКБ «Рубеж-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории учебного центра «Эдельвейс» стартовали командно-штабные учения «Рубеж-2025» с участием 1,2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники из стран ОДКБ.

    Учения Организации Договора о коллективной безопасности стартовали в учебно-тренировочном центре «Эдельвейс» в Киргизии, передает ТАСС.

    В маневрах задействованы воинские контингенты Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Общее число участников составляет около 1,2 тыс. человек, к учениям привлечено 500 единиц военной и специальной техники, включая авиацию, беспилотники и боевые катера.

    Замминистра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев на церемонии открытия отметил: «Перед нашими странами стоят единые задачи – защита суверенитета, территориальной целостности и стабильности на пространстве ОДКБ. Обстановка в мире нестабильна, и мы обязаны быть готовы к любым вызовам: от транснациональных угроз до попыток дестабилизации в нашем регионе».

    Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что основной угрозой государствам региона является возможность перемещения радикальных группировок с Ближнего Востока к южным границам и распространения экстремистской идеологии. Он отметил важность слаженного взаимодействия национальных армий и Коллективных сил ОДКБ.

    Учения пройдут до 20 сентября и направлены на отработку ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии стартовали учения ОДКБ с участием более 2 тыс. военных. В Совете безопасности России назвали ситуацию на западных границах ОДКБ угрожающей. Учения ОДКБ «Боевое братство – 2025» решили провести в сентябре в Белоруссии.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный звонок Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду намерен провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Разговор намечен на вторую половину дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Кремль проинформирует о результатах беседы дополнительно, заключил он.

    Ранее в августе Путин по телефону обсуждал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом российско-американский саммит на Аляске.

    Комментарии (0)
    Главное
    Решетников объявил о переходе России к модели возвратной миграции
    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
    У бывшего президента Бразилии Болсонару выявили рак
    Цена золота обновила максимум после решения ФРС о понижении учетной ставки
    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него
    Волочкова описала детали собственных похорон

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации