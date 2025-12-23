Путин сменил российского посла в Чехии

Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге

Tекст: Катерина Туманова

В ходе визита в Государственный Эрмитаж премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным и директором музея Михаилом Пиотровским, передает ТАСС.

Внимание армянского политика привлекла Александровская колонна на Дворцовой площади, вид на которую открывается из зала дворца. Пашинян спросил, снимался ли крест с рук ангела на колонне в советское время.

«Ни на день», – ответил Пиотровский.

Владимир Путин подчеркнул уникальность конструкции: «Стоит под собственным весом. Никак не закреплена».

Пиотровский пояснил, что в прошлом на площади старались избегать проведения механизированных парадов, чтобы не создавать вибрации и не повредить устойчивость колонны.

Позднее для участия танков на Дворцовой площади разрешили использовать резиновые накладки на гусеницы.

Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы. Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

