Украинский стример, прославившийся ежедневной «минутой молчания», сбежал в Канаду

Tекст: Вера Басилая

Ярослав Краснов, популярный украинский блогер, прославился тем, что в течение 188 дней подряд проводил стримы, посвященные «минуте молчания» по погибшим на фронте. После активных призывов к автомобилистам Киева останавливаться для минуты скорби Краснов решил покинуть страну, воспользовавшись разрешением для мужчин в возрасте до 22 лет, передает РИА «Новости».

В своей социальной сети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории России) он рассказал: «Я приехал в Канаду, это было такое благословение. Не знаю, что будет дальше, я доверяю только Богу, потому что если не Бог, то не дай Бог».

Блогер пообещал продолжить записывать «минуты молчания» уже из-за границы, отметив, что новую мотивацию ему подсказало сновидение.

Кабмин Украины в августе 2025 года разрешил выезд всем мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщили о массовом отъезде молодых людей из страны, а видео с успешными попытками выезда стали вирусными в соцсетях. По словам депутата Верховной рады Сергея Нагорняка, только за последние полгода Украину покинули не менее 500 тыс. молодых мужчин.

СМИ писали, что молодые мужчины с Украины отправились в Германию, Польшу и Чехию после получения разрешения на выезд.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.