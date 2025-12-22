Tекст: Вера Басилая

Массовый отток украинской молодежи, пытающейся избежать призыва в армию, стал результатом разрешения на выезд для молодых мужчин, передает РИА «Новости».

Испанское издание Pais подчеркнуло, что Германия стала наиболее предпочтительной страной для украинцев из-за программ поддержки перемещенных лиц. С августа отмечается десятикратный рост регистраций украинских мужчин в Германии.

По словам издания, за Германией по числу прибывающих следуют Польша и Чехия. Осенью эти страны дали Киеву понять, что дальнейший прием украинских беженцев должен быть ограничен, так как ситуация становится критической. Германия, Польша и Чехия с февраля 2022 года приняли наибольшее число граждан с Украины.

В августе украинское правительство разрешило всем мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу, хотя ранее мужчинам от 18 до 60 лет запрещалось покидать страну на период военного положения. За попытки уклониться от мобилизации украинскому законодательству предусматривается до пяти лет лишения свободы.

Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что около 90% молодых людей, уже уехавших с Украины, не планируют возвращаться.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.

Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.

