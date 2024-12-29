Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.15 комментариев
Допинг у украинского игрока «Челси» объяснили стволовыми клетками коровы
Журналист Бурбас объяснил наличие допинга у игрока «Челси» стволовыми клетками коровы
Украинскому полузащитнику Михаилу Мудрику, выступающему за «Челси», ввели в колено стволовые клетки коровы с мельдонием, заявил украинский журналист Игорь Бурбас на YouTube-канале BurBuzz.
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что игроку сборной Украины и лондонского «Челси» Михаилу Мудрику ввели стволовые клетки коровы, которые содержали мельдоний, что и стало причиной допингового скандала, передает «Лента.ру».
Михаил Мудрик перешел в «Челси» из клуба «Шахтер» в январе 2023 года за 70 млн евро. Несмотря на высокую стоимость трансфера, в текущем сезоне он не отметился результативными действиями в семи матчах Английской премьер-лиги.
Ранее игрок английского клуба «Челси» Михаил Мудрик оказался под подозрением после обнаружения запрещенного вещества в его допинг-пробе.
Сам Мудрик заявил, что известие о найденном в его пробе запрещенном веществе якобы стало для него шоком, и подчеркнул, что никогда сознательно не использовал запрещенные вещества. Мудрик планирует тесно сотрудничать с клубом и соответствующими органами, чтобы выяснить все обстоятельства этого инцидента.