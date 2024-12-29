Гатилов: Трюк с конференцией по Украине в Швейцарии провалился

Tекст: Евгения Караваева

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что попытка организовать мирную конференцию по Украине в Швейцарии не удалась, передает РИА «Новости».

Политик отметил, что мероприятие не учитывало интересы всех сторон конфликта, несмотря на заявления Москвы о готовности к переговорам и компромиссам. Швейцария же была выбрана для придания конференции нейтрального статуса, но этот ход не оправдался.

«Никакого диалога, учета мнений и законных интересов всех сторон конфликта даже не подразумевалось, хотя мы не раз заявляли о готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учетом сложившихся реалий, прежде всего, «на земле», в то время, как Киев отказывался от любых здравых начинаний. Выбор же Швейцарии в качестве места проведения этой встречи был призван придать ей некий «нейтральный» статус. Однако этот трюк явно не сработал», – отметил он.

Россия, по словам Гатилова, не получила приглашение на конференцию и даже в случае его получения не согласилась бы участвовать. Представитель России считает, что мероприятие организовали западные страны для склонения стран мирового большинства к своим ультимативным подходам.

Первый саммит по Украине прошел 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В нем приняли участие более 90 стран и восемь организаций, однако ряд государств не подписали итоговое коммюнике.

В Кремле считают, что попытки найти пути выхода из украинского конфликта без участия России нелогичны. Украинская сторона продолжает отказываться от переговоров с Россией, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На Украине законодательно запрещены переговоры с Россией.

Президент России Владимир Путин ранее предложил мирные инициативы, которые включают прекращение огня после вывода украинских войск из новых российских регионов и отказ Киева от вступления в НАТО. Также в списке условий – демилитаризация, денацификация и снятие санкций против России. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что предложения Москвы по урегулированию остаются в силе, но пока переговоры с Украиной невозможны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию, запланированный на 16 октября, был отменен по форс-мажорным причинам без уточнения деталей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором тот использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине, запланированного Киевом.