Парламент Бельгии разрешил полиции забирать нелегалов из домов

«Закон о праве входа в частные резиденции был принят на пленарном заседании Палаты представителей в пять утра. Это законодательный текст, вызывавший самые острые споры за последние 50 лет. Полиция теперь может забирать нелегальных мигрантов даже из их домов и отправлять на родину», – заявил министр, передает ТАСС.

Новый закон позволяет полиции совершать рейды по домам, где живут нелегалы, без ордера на обыск при соблюдении ряда условий. Рейд возможен с 05:00 до 09:00 при наличии разрешения следователя и в присутствии представителей миграционной службы. Дом должен принадлежать мигранту, которому отказали в убежище, он активно уклоняется от возвращения на родину и представляет опасность для общественного порядка.

Против закона активно выступали правозащитные группы. Дискуссии о различных формах закона продолжались почти 10 лет, а дебаты в парламенте при его принятии затянулись на 11 часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о восприятии жителями королевства нелегальной миграции как более реальной угрозы по сравнению с возможным нападением России.

Министр по делам миграции и предоставления убежища Нидерландов Барт ван ден Бринк внес в парламент законопроект об уголовном наказании иностранцев за намеренное препятствование собственной депортации.

В сентябре министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт предложил ввести ускоренную процедуру высылки нелегальных мигрантов на внешних границах Евросоюза.