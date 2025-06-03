В Нидерландах развалилась правящая коалиция

Tекст: Мария Иванова

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс объявил о выходе своей фракции из правящей коалиции, передает ТАСС.

В соцсети X он написал: «Никто не подписался под нашим планом по ужесточению миграционного курса. Никто не стал вносить изменения в коалиционное соглашение. Партия свободы выходит из коалиции». В результате, как отмечает агентство, правительство может быть вынуждено уйти в отставку, а в стране могут пройти досрочные выборы.

Вилдерс пояснил журналистам, что Партия свободы пообещала максимально строгий миграционный курс и представила соответствующий план коалиционным партнерам, однако не получила поддержки. Отсутствие компромисса, по словам политика, «не оставляет другого выбора». Все члены кабмина, связанные с Партией свободы, покинут свои посты.

Как напоминают журналисты, 26 мая Вилдерс презентовал миграционный план «Граница достигнута», предусматривающий немедленное закрытие границ с Германией и Бельгией, привлечение армии к их охране и высылку мигрантов с двойным гражданством, нарушивших закон. Уже тогда он предупреждал, что в случае отказа коалиции поддержать ужесточение миграционной политики, партия выйдет из альянса.

Лидеры трех других коалиционных партий – Народной партии за свободу и демократию (VVD), «Нового общественного договора» (NSC) и «Фермерско-гражданского движения» (BBB) – резко раскритиковали действия Вилдерса, передает РИА «Новости». Так, лидер VVD Дилан Йешилгез-Зегериус подчеркнула, что в сложный исторический момент Вилдерс «ставит свои интересы выше интересов страны» и «бросает Нидерланды». Глава BBB Каролин ван дер Плас назвала поступок Вилдерса безрассудным, а руководитель NSC Николин ван Вроонховен – «непостижимым».

Коалиция была создана только в мае 2024 года после почти полугодовых переговоров и объединила четыре партии. Их представители указывают, что уже были согласованы определенные меры по борьбе с миграцией, и считают, что Вилдерс должен был придерживаться первоначального соглашения.

Согласно прогнозам, после выхода Партии свободы из коалиции, нынешний кабинет министров будет работать в статусе временного правительства до формирования нового большинства или назначения новых выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры правых движений Европы выступили с призывом к сопротивлению власти «либерального фашизма».