Глава МИД Венгрии пригрозила остановить вступление Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Орбан пригрозила остановить вступление Украины в ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Процесс вступления Украины в Евросоюз будет остановлен, если Киев нарушит договоренности с Будапештом о правах закарпатских венгров, передает РИА «Новости». Глава венгерского МИД Анита Орбан напомнила о заключенном между странами соглашении.

По ее словам, Венгрия согласилась на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС при условии включения положений документа в список обязательных требований. «Если Украина не выполнит соглашение, то процесс присоединения автоматически остановится на первом кластере», – заявила Орбан перед заседанием глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отмечал, что Будапешт не станет препятствовать началу переговоров после достижения договоренностей по правам закарпатских венгров. При этом он подчеркивал, что страна выступает против ускоренного вступления любого государства в Евросоюз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт назвал выполнение одиннадцати требований по защите нацменьшинств обязательным условием для евроинтеграции Киева.

Позже Венгрия и Украина достигли всеобъемлющего соглашения о правах венгров Закарпатья.

Накануне глава венгерского правительства Петер Мадьяр согласился открыть первый этап переговорного процесса о присоединении Киева к Европейскому союзу.