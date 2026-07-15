Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»

Tекст: Валерия Городецкая

Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

«Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.