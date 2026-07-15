Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.
Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.
«Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».
В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.
Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.
Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.
Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.