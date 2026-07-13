Rzeczpospolita: Евросоюз собрался закрыть границы для военнообязанных украинцев

Tекст: Мария Иванова

Европейский союз готовит масштабные поправки к миграционному законодательству, передает РИА «Новости» со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

«Граждане Украины, чтобы въехать в страны ЕС и получить временную защиту, должны будут иметь справку о том, что они освобождены от мобилизации в своей стране», – отмечает издание.

Требование коснется всех военнообязанных, включая женщин. Право на пребывание предоставят только при наличии официального документа от украинских властей. Ожидается, что соответствующую директиву примут уже в июле текущего года, а новые правила заработают в марте 2027 года.

Заместитель главы польского МВД Мачей Дущик уточнил, что разработка изменений завершена при полной поддержке Варшавы. При этом нововведения не затронут тех, кто уже получил убежище на территории объединения.

По статистике Евростата, сейчас в европейских государствах легально находятся 4,3 млн беженцев. Наибольшее число переселенцев приняли Германия и Польша – 1,2 млн и 960 тыс. человек соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о намерении Евросоюза отказывать украинским мужчинам призывного возраста в предоставлении убежища.

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер анонсировал исключение военнообязанных граждан из обновленных правил приема вынужденных переселенцев.

Власти Польши одобрили идею лишения статуса временной защиты подлежащих мобилизации украинцев.