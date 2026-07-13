ВС Йемена атаковали аэропорт Саны из-за иранского самолета

Tекст: Денис Тельманов

Удар по объекту инфраструктуры был нанесен для предотвращения посадки иранского воздушного судна, передает ТАСС.

Аэропорт Саны в настоящее время находится под контролем движения «Ансар Аллах».

«Террористические формирования хуситов, поддерживаемые иранским режимом, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту столицы Саны и настояли на том, чтобы иранский [самолет] вторгся на территорию Йемена, поэтому взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару», – заявили в министерстве обороны страны.

Незадолго до атаки военное ведомство призвало эвакуировать персонал и предостерегло граждан от приближения к территории гавани.

В министерстве подчеркнули готовность перехватывать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство, для защиты национального суверенитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года ВВС Израиля уничтожили инфраструктуру центрального аэропорта Саны.

Гендиректор воздушной гавани сообщил об уничтожении шести пассажирских самолетов.

Месяцем ранее йеменские хуситы закрыли акваторию Красного моря для израильских судов.