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    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 18:35 • Новости дня

    ВВС Израиля уничтожили аэропорт Саны в Йемене со всеми самолетами

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВВС Израиля нанесли удары по международному аэропорту в столице Йемена, в результате авиаудара были разрушены взлетно-посадочные полосы, самолеты и инфраструктура, работа воздушной гавани полностью остановлена, заявили в пресс-службе израильской армии.

    В армии Израиля заявили, что целью атаки стала инфраструктура движения «Ансар Аллах» (хуситов), которую израильская сторона называет террористической организацией, передает ТАСС.

    В заявлении армии говорится: «Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла израильский аэропорт Бен-Гурион».

    Военные уточнили, что в результате удара были поражены взлетно-посадочные полосы, самолеты и другие объекты аэропортовой инфраструктуры. В армии отметили, что накануне аналогичной атаке подвергся порт в городе Ходейда, где также была разрушена инфраструктура, которую использовали хуситы.

    В заявлении подчеркивается, что аэропорт Саны считался важным узлом переброски оружия и боевиков для хуситов и использовался «для террористических целей». Израильская армия также сообщила об ударах по нескольким электростанциям в районе Саны и цементному заводу «Аль-Имран» к северу от столицы. Представители армии отметили, что нанесли удары точечно и приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.

    Ранее военные Израиля потребовали срочно покинуть территорию района международного аэропорта Саны из-за угрозы безопасности.

    Накануне американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

    4 мая 2025, 23:13 • Новости дня
    Хуситы пообещали воздушную блокаду Израиля

    Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля, пообещав обстреливать аэропорты

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженное движение хуситов на севере Йемена заявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам страны и призвав авиакомпании отменить рейсы в Израиль.

    О введении всеобъемлющей воздушной блокады Израиля объявили вооруженные силы движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости». В сообщении хуситов говорится, что меры принимаются в ответ на расширение военных действий Израиля в Газе.

    Хуситы пообещали наносить неоднократные удары по израильским аэропортам, включая международный аэропорт Лод Бен-Гурион. В обращении подчеркивается, что любые рейсы в Израиль подвергаются опасности и должны быть отменены.

    Движение призвало все международные авиакомпании учитывать введенную блокаду с момента официального заявления и отказаться от рейсов в Израиль по соображениям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как над аэропортом им. Бен-Гуриона появилось облако дыма из-за падения обломков ракеты, выпущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки, а министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ на произошедшее.

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    4 мая 2025, 01:45 • Новости дня
    Суд Египта приговорил израильтян к пяти годам тюрьмы

    Двух израильских туристов осудили за нападение на работников отеля

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Израиля получили по пять лет тюрьмы за нападение на сотрудников отеля в Табе и отказ оплатить алкоголь.

    Суд Египта вынес приговор двум гражданам Израиля, осудив их на пять лет заключения за нападение на работников отеля в курортной Табе, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в конце августа 2024 года, когда двое израильских арабов, находясь на отдыхе, отказались платить за алкогольные напитки и напали на троих сотрудников гостиницы. Пострадавшие получили тяжелые травмы.

    После происшествия туристов задержали, и им предъявили обвинения в применении насилия, запугивании граждан и порче имущества отеля. Уголовный суд Южного Синая признал их виновными по этим статьям и приговорил к пяти годам лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Египет ведут переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое предусматривает обмен заложниками и палестинскими заключенными.

    Египетские власти призывали к введению режима прекращения огня на всех палестинских территориях и размещению международного миротворческого контингента для содействия восстановлению сектора Газа.

    Лидеры Египта, Франции и Иордании приняли совместную декларацию против аннексии палестинских земель, выразив обеспокоенность гуманитарной ситуацией в регионе.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    4 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    Израиль пригрозил семикратным ударом после атаки на аэропорт Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

    Израиль нанесет «семикратный удар» по тем, кто его атакует, передает ТАСС. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац после того, как обломки ракеты, запущенной с территории Йемена, упали в районе аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива.

    Пресс-служба министерства обороны Израиля распространила заявление Каца: «Тот, кто ударит по нам, столкнется с семикратным ударом».

    Последний раз израильские военные атаковали цели хуситов в Йемене около трех месяцев назад, уточняет агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

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    4 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    LOT отменил рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

    Польский LOT и Wizz Air отменили рейсы в Тель-Авив после атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль из-за удара по аэропорту Бен-Гуриона, причиной послужила падение ракеты, выпущенной из Йемена.

    Польская авиакомпания LOT отменила рейсы из Варшавы и Кракова в Тель-Авив после ракетного удара по аэропорту Бен-Гуриона, сообщает РИА «Новости». Представитель перевозчика заявил, что вечерний рейс из польской столицы и рейс из Кракова были отменены по соображениям безопасности.

    Согласно расписанию аэропорта имени Шопена в Варшаве, отменен не только рейс LOT, который должен был вылететь в воскресенье в 23.00, но и утренний рейс Wizz Air, намеченный на 6.10 понедельника.

    В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории крупнейшего аэропорта Израиля, что привело к остановке работы транспортного узла на полчаса. Армия обороны Израиля сообщила, что пыталась перехватить снаряд и ведет расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле приостановили все взлеты и посадки.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

    Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива.

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    4 мая 2025, 10:11 • Новости дня
    Аэропорт Бен-Гурион закрыли после ракетного обстрела из Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После появления облака дыма над аэропортом им. Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки.

    По данным РИА «Новости», аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле временно прекратил работу для взлетов и посадок после падения осколков, следовавших за попытками армии Израиля перехватить ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

    В сообщении Kan отмечается: «После инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок». В израильских СМИ появились кадры из аэропорта, на которых видно поднимающийся столб дыма.

    Полиция Израиля заявила о проведении работ на месте падения осколков с целью проверки возможных дополнительных угроз. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах страны, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы), и отметила: «Мы изучаем результаты перехвата». Сигналы тревоги были зафиксированы в десятках городов и поселков между Тель-Авивом и Иерусалимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток в условиях обострения ситуации в регионе, хуситы из Йемена за последние сутки трижды атаковали американский авианосец, а ранее хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над территорией Йемена.

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    5 мая 2025, 00:06 • Новости дня
    В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения Siil с союзниками

    В Эстонии начались международные учения Siil 2025 с 16 тыс военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шестнадцати тысяч военнослужащих из двенадцати стран участвуют в масштабных маневрах, охватывающих полигоны и территории по всей Эстонии.

    Масштабные международные учения Siil 2025 стартовали в Эстонии, передает ТАСС. В маневрах, которые продлятся с пятого по двадцать третье мая, задействованы более шестнадцати тысяч военных из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США и Канады, а также присутствуют наблюдатели и инструкторы из Японии, Израиля и с Украины.

    Как подчеркнули в Силах обороны Эстонии, основная цель учений – отработка ключевых задач национальных и региональных планов обороны совместно с союзниками, а также проверка боеготовности эстонских и иностранных подразделений. «В этом году особое внимание уделено вводу дополнительных союзных частей на территорию Эстонии, их приему и интеграции в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью», – заявили в оборонном ведомстве.

    Большинство боевых подготовительных мероприятий Siil 2025 проходит на полигонах и в окрестностях в северо-восточной и юго-восточной части Эстонии. В меньшей степени учения затрагивают западные, северные и центральные регионы страны, однако отдельные тактические перемещения союзных подразделений будут заметны по всей Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько эстонских военнослужащих обморозились во время перехода через реку на учениях из-за отсутствия необходимого водонепроницаемого снаряжения и сменной одежды, а на учениях Swift Response под руководством Британии войска НАТО в Эстонии отрабатывают варианты возможного конфликта на восточном фланге альянса.

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    5 мая 2025, 16:51 • Новости дня
    Российских моряков эвакуировали в Москву после ударов США по Йемену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель посольства России в Йемене сообщил об эвакуации в Москву троих российских моряков, получивших травмы в результате американских ударов по йеменскому порту Рас-Иса.

    В настоящее время все трое находятся в российской столице и проходят лечение, передает ТАСС.

    Представитель посольства России в Йемене отметил: «Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь. Российские граждане были эвакуированы из Йемена два дня назад».

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на территории Йемена один из российских моряков с тяжелым ранением глаз был доставлен в больницу Саны.

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    4 мая 2025, 23:33 • Новости дня
    Российские авиакомпании продолжили выполнять рейсы в Тель-Авив после обстрела

    Самолеты Red Wings и Азимута приземлились в Тель-Авиве после обстрела аэропорта

    Tекст: Денис Тельманов

    Несмотря на падение обломков ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион, российские авиакомпании не отменили рейсы в Тель-Авив.

    По информации сервиса Flightradar, российские авиаперевозчики Red Wings и «Азимут» продолжили полеты в Тель-Авив, передает ТАСС. В частности, самолет Red Wings рейса WZ019 вылетел из Москвы 4 мая и успешно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в 22:56 по московскому времени.

    Авиакомпания «Азимут» также осуществила два полета из Сочи в тот же аэропорт 4 мая: рейс A4-5025 прибыл в 13:30, а рейс A4-5023 – в 19:13. Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, на 5 мая у Red Wings и «Азимута» запланировано по одному рейсу в Тель-Авив.

    Утром 4 мая в Израиле была объявлена воздушная тревога из-за ракетного обстрела с территории Йемена. После этого на территории аэропорта Бен-Гурион были обнаружены обломки ракеты. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Израиль нанесет ответный семикратный удар по тем, кто его атакует», а премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал «еще больше ударов» в ответ на эти атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженное движение хуситов на севере Йемена объявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам и призвало авиакомпании отменить рейсы в страну.

    После появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки.

    Польский авиаперевозчик LOT отменил рейсы в Израиль по причине ракетного удара по аэропорту.

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    5 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    США и Израиль атаковали порт Ходейда в Йемене

    Al Masirah: США и Израиль атаковали порт и город Ходейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена, сообщил телеканал Al Masirah.

    По данным Al Masirah, было зафиксировано шесть авиаударов по порту Ходейда, передает РИА «Новости». Также удары пришлись по городу и округу Бажель.

    Накануне в Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

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    5 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Политик Вилдерс предложил отправить пропалестинских активистов в сектор Газа

    Политик Вилдерс призвал выдать билет в один конец в сектор Газа пропалестинским активистам в Нидерландах

    Tекст: Евгения Караваева

    Правая Партия свободы в Нидерландах выступила с жестким заявлением после срыва официального мероприятия пропалестинскими активистами в Вагенингене.

    Лидер Партии свободы в Нидерландах Герт Вилдерс призвал выдать билет в один конец до сектора Газа протестующим, которые сорвали речь министра обороны Рубена Брекелманса, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время памятного мероприятия в День освобождения Нидерландов в Вагенингене, где участники акции скандировали лозунги в поддержку Палестины и были задержаны полицией.

    Вилдерс прокомментировал ситуацию, заявив: «Дайте им билет в один конец до Газы».

    В тот же день в Вагенингене прошли протесты против приезда премьер-министра страны Дика Схофа и спикера палаты представителей Мартина Босмы. Полиция задержала пять человек, участвовавших в акции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, пропалестинские активисты в Амстердаме также попытались сорвать акцию в память о Второй мировой войне. Стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве 10 мая.

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    5 мая 2025, 02:02 • Новости дня
    Полиция Британии предотвратила атаку на синагогу в Лондоне

    Задержанные в Британии иранцы подозреваются в подготовке атаки на синагогу

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне сотрудники полиции задержали предполагаемых террористов, которые могли планировать нападение на синагогу или другой объект еврейской общины.

    По данным газеты The Daily Telegraph, полиция предотвратила теракт за несколько часов до возможного совершения преступления, передает ТАСС. В результате операции были задержаны пять мужчин в возрасте от двадцати девяти до сорока шести лет, четверо из которых оказались гражданами Ирана. Им вменяется сговор с целью нападения на определенный объект, название которого полиция не раскрывает в интересах следствия.

    В рамках другого расследования сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда задержали еще троих иранцев в возрасте от тридцати девяти до пятидесяти пяти лет. Все задержанные находятся под стражей по подозрению в участии в деятельности, представляющей угрозу в интересах иностранной державы, в соответствии с разделом двадцать семь Закона о национальной безопасности 2023 года.

    Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер назвала эти операции одними из крупнейших за последние годы. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Доминик Мерфи добавил, что к расследованию привлечены сотни полицейских, а оценка уровня риска для населения продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии полиция арестовала пятерых мужчин, четверо из которых являются иранцами, по подозрению в подготовке теракта, осужденный за теракт Хашим Абеди совершил нападение на сотрудников тюрьмы, использовав горячее масло и самодельное оружие, в результате чего трое человек получили ранения, а также в Британии был арестован Дэниел Сан-Диего, которого ФБР разыскивало двадцать лет за теракты в США.

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    6 мая 2025, 11:15 • Новости дня
    Турецкие СМИ раскрыли перехват разведкой крупной партии заминированных пейджеров

    Turkiye: Нацразведка Турции перехватила партию заминированных пейджеров в 2024 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Спустя несколько дней после ливанских взрывов в сентябре 2024 года спецслужбы Турции обнаружили крупную партию заминированных пейджеров на стамбульской таможне.

    Национальная разведывательная организация (MIT) Турции получила информацию о том, что пейджеры, аналогичные тем, что использовались во время сентябрьских взрывов в Ливане в 2024 году, будут отправлены из Стамбула и срочно развернула операции в портах и аэропортах, что помогло перехватить партию заминированных устройств, пишет газета Turkiye.

    «Выяснилось, что 300 тыс. пейджеров и 710 зарядных устройств со взрывными устройствами той же марки и модели, что и указанные пейджеры, были обнаружены на радаре MIT в аэропорту Стамбула, когда их собирались отправить в Ливан, всего через несколько дней после взрывов», – говорится в статье.

    За день до взрывов в Ливане, 16 сентября, в аэропорт Стамбула прибыли четыре грузовых контейнера компании SMT Global Logistics Limited грузовым самолетом Гонконг – Стамбул. В них находилась 61 коробка массой 850 кг, которую планировали отправить в Ливан 27 сентября.

    При проверке груза, который был маркирован как «измельчитель пищевых продуктов», было обнаружено 300 026 коробок с пейджерами Gold Apollo 924 R3 GP с частотой 450-470 МГц и зарядных кабелей, 710 единиц зарядных устройства для настольных радиостанций с надписью Desktop Charger BC-144N, а также кабели и аккумулятор.

    В ходе криминалистической экспертизы пейджеров было обнаружено вещество, которое эксперты оценили как «взрывчатое вещество с высокой воспламеняемостью и скоростью горения» весом 3 г. Оно находилось в блоке аккумуляторной батареи с металлическим корпусом, используемом для работы пейджера.

    «Когда эти устройства получают интенсивный сигнал или команду, батареи могут нагреваться до определенной степени, что может привести ко взрыву и стать причиной смерти или травм», – пояснили эксперты.

    Как выяснили правоохранители, компания-отправитель груза под названием «Гуанчжоу Маотэн Юй», работает в Китае, брокерская фирма SMT Global Logistics Limited расположена в турецком Зейтинбурну. Владельца компании Гюркана Г. задержали и допросили, но ничего противозаконного в его деятельности выявлено не было, его отпустили. Покупателем заказа по документам оказалась Trade Mania LLC из Ливана, которая занимается оптовой продажей бытовой техники.

    Напомним, 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли взрывы устройств связи, в чего 12 человек погибли, в том числе двое детей, более 2 тыс. были ранены и госпитализированы. При  повторной атаке погибли 25 человек, пострадали более 600. Шиитская организация «Хезболлах» назвала ответственным за произошедшее Израиль, который в ноябре в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху признал причастность ко взрывам, назвав это спецоперацией.

    Тогда же газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

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    4 мая 2025, 13:58 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в пиратстве после атаки на судно «Флотилии свободы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган резко осудил израильский удар по гуманитарному судну «Флотилии свободы» у Мальты, назвав его актом пиратства и бандитизма.

    Президент Турции Тайип Эрдоган осудил действия Израиля, назвав атаку на гуманитарное судно «Флотилии свободы» чистым бандитизмом и пиратством, передает ТАСС. По его словам, Израиль представляет наибольшую угрозу международному праву и систематически его нарушает. Эрдоган подчеркнул, что суда перевозили гуманитарную помощь и действовали в рамках международного судоходства.

    Турецкий лидер также обвинил Израиль в использовании продуктов питания, воды и медикаментов в качестве оружия против палестинцев. Он отметил, что Израиль стремится победить палестинцев не только военной силой, но и блокадой, лишая их необходимых для жизни ресурсов.

    Кроме того, Эрдоган выразил мнение, что Израиль недоволен нормализацией ситуации в Сирии и пытается спровоцировать там внутренний конфликт. По его словам, израильские провокации в регионе ведут только к кровопролитию и дестабилизации. Эрдоган заявил о необходимости сохранения единства и целостности Сирии и недопустимости втягивания страны в новый конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитники остались без эвакуации на тонущем судне «Флотилия свободы», а ранее CNN сообщил об атаке беспилотников на это судно.

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    6 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Бывшие участники «Евровидения» потребовали отстранить Израиль от конкурса

    Более 70 бывших участников «Евровидения» подписали открытое письмо против Израиля

    Бывшие участники «Евровидения» потребовали отстранить Израиль от конкурса
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 70 бывших участников конкурса «Евровидение» обратились к организаторам с открытым письмом, в котором потребовали отстранить от участия в этом году Израиль и национальную телекомпанию KAN, пишет Independent.

    Семьдесят два бывших участника конкурса «Евровидение» подписали открытое письмо, в котором призвали организаторов запретить Израилю и его национальной телекомпании KAN участвовать в конкурсе в этом году. Письмо, с которым ознакомилась британская Independent, адресовано Европейскому вещательному союзу (EBU).

    В письме содержится обвинение в том, что прошлогоднее мероприятие в Швеции стало  «самым политизированным, хаотичным и неприятном в истории конкурса». Телекомпания КАН в нем обвиняется в «причастности Израиля к геноциду палестинцев в Газе и многолетнему режиму апартеида и военной оккупации против всего палестинского народа».

    При этом Израиль категорически отрицает геноцид, судебное разбирательство в Международном суде ООН продолжается.

    Среди подписавших письмо – участница Олимпийских игр 2023 года из Великобритании Мэй Мюллер, чемпион Ирландии 1994 года Чарли Макгеттиган, португальский певец Фернандо Тордо и другие.

    «Продолжая предоставлять платформу для выступления израильскому государству, EBU создает видимость нормы и обеляет их преступления. <...> Мы солидарны с конкурсантами этого года и осуждаем неоднократный отказ EBU взять на себя ответственность», – говорится в письме.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, музыканты группы Ziferblat отметили, что во время «Евровидения» только участники из Литвы и Португалии выразили Украине личную поддержку, остальные же ограничились формальными словами.

    В марте украинская рок-группа MBreeze решила остаться за границей после участия в отборе на «Евровидение-2025» и не возвращаться на Украину. ВС Украины разыскивают более десяти известных артистов, включая Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа, которые покинули страну с разрешением на выступления в поддержку армии, но не вернулись.

    Год назад Европейский вещательный союз отстранил голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале песенного конкурса «Евровидение-2024» в Швеции из-за инцидента после полуфинала.

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    6 мая 2025, 15:37 • Новости дня
    Израильская армия призвала гражданских срочно покинуть аэропорт Саны

    Армия Израиля объявила срочное предупреждение для аэропорта в Йемене

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные Израиля обратились к находящимся в районе международного аэропорта Саны с требованием срочно покинуть территорию из-за угрозы безопасности.

    Израильская армия призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающую к нему территорию, передает РИА «Новости». Сообщение опубликовано на странице арабоязычного представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он отметил: «Срочное предупреждение для всех, кто находится в районе международного аэропорта Саны согласно приложенной карте. Призываем вас немедленно покинуть район аэропорта... и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно эвакуироваться из этой зоны. Неподчинение требованию эвакуации и пребывание в этом районе подвергает вас опасности».

    Сана находится под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы), которое управляет северной частью Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Израиль нанес удары по военному объекту, зенитным орудиям и инфраструктуре зенитных ракет в Сирии. В Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма, вызванного падением осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

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