ВВС Израиля уничтожили аэропорт Саны в Йемене со всеми самолетами

Tекст: Валерия Городецкая

В армии Израиля заявили, что целью атаки стала инфраструктура движения «Ансар Аллах» (хуситов), которую израильская сторона называет террористической организацией, передает ТАСС.

В заявлении армии говорится: «Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла израильский аэропорт Бен-Гурион».

Военные уточнили, что в результате удара были поражены взлетно-посадочные полосы, самолеты и другие объекты аэропортовой инфраструктуры. В армии отметили, что накануне аналогичной атаке подвергся порт в городе Ходейда, где также была разрушена инфраструктура, которую использовали хуситы.

В заявлении подчеркивается, что аэропорт Саны считался важным узлом переброски оружия и боевиков для хуситов и использовался «для террористических целей». Израильская армия также сообщила об ударах по нескольким электростанциям в районе Саны и цементному заводу «Аль-Имран» к северу от столицы. Представители армии отметили, что нанесли удары точечно и приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.

Ранее военные Израиля потребовали срочно покинуть территорию района международного аэропорта Саны из-за угрозы безопасности.

Накануне американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.