США и Израиль атаковали порт Ходейда в Йемене

Al Masirah: США и Израиль атаковали порт и город Ходейда в Йемене

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Al Masirah, было зафиксировано шесть авиаударов по порту Ходейда, передает РИА «Новости». Также удары пришлись по городу и округу Бажель.

Накануне в Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.