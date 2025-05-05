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США и Израиль атаковали порт Ходейда в Йемене
Al Masirah: США и Израиль атаковали порт и город Ходейда в Йемене
Американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена, сообщил телеканал Al Masirah.
По данным Al Masirah, было зафиксировано шесть авиаударов по порту Ходейда, передает РИА «Новости». Также удары пришлись по городу и округу Бажель.
Накануне в Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.