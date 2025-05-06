Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Израильская армия призвала гражданских срочно покинуть аэропорт Саны
Армия Израиля объявила срочное предупреждение для аэропорта в Йемене
Военные Израиля обратились к находящимся в районе международного аэропорта Саны с требованием срочно покинуть территорию из-за угрозы безопасности.
Израильская армия призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающую к нему территорию, передает РИА «Новости». Сообщение опубликовано на странице арабоязычного представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Он отметил: «Срочное предупреждение для всех, кто находится в районе международного аэропорта Саны согласно приложенной карте. Призываем вас немедленно покинуть район аэропорта... и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно эвакуироваться из этой зоны. Неподчинение требованию эвакуации и пребывание в этом районе подвергает вас опасности».
Сана находится под контролем движения «Ансар Алла» (хуситы), которое управляет северной частью Йемена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Израиль нанес удары по военному объекту, зенитным орудиям и инфраструктуре зенитных ракет в Сирии. В Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гуриона после появления облака дыма, вызванного падением осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.