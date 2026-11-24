Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Башня финансового центра в Эр-Рияде подверглась атаке
Представитель арабской коалиции против мятежников-хуситов в Йемене Турки аль-Малики сообщил о нападении на одну из башен финансового центра в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
«Одна из башен финансового центра Эр-Рияда подверглась террористической атаке. В настоящее время на месте происшествия работают компетентные органы», – приводит слова аль-Малики РИА «Новости».
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) пока не подтверждало факт атаки. Во вторник арабская коалиция не сообщала о предотвращении нападений из Йемена на королевство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало нефтеперерабатывающий завод на западе Саудовской Аравии.
В пятницу штаб-квартира Государственного инвестиционного фонда страны получила повреждения в результате ракетного удара хуситов.
В четверг мятежники нанесли ракетный удар по финансовому центру в столице королевства.