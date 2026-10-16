Ирак потерял 60 млрд долларов из-за конфликта США и Ирана

Ущерб Ирака от военного конфликта США и Ирана составил 60 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

«Ирак понес убытки в размере 60 млрд долларов из-за войны между США и Ираном», – заявил Хусейн. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Иракское агентство новостей (INA).

С марта Багдад был вынужден более чем на 80% сократить экспорт нефти, которая является основным источником доходов государства. Это произошло из-за закрытия Ормузского пролива и нападений на иракские танкеры в Персидском заливе.

В конце февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на иранской территории. В ответ Тегеран атаковал Израиль и арабские страны Персидского залива, где размещены американские военные базы. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже вновь обменялись ударами. На данный момент конфликт остается неурегулированным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

В четверг премьер Испании оценил потери Евросоюза от этого противостояния.

Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании ситуации.