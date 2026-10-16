«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.4 комментария
Ирак потерял 60 млрд долларов из-за конфликта США и Ирана
Ущерб Ирака от военного конфликта США и Ирана составил 60 млрд долларов
Глава МИД Ирака Фуад Хусейн сообщил, что государство понесло колоссальные убытки в размере 60 млрд долларов в результате военных действий между Соединенными Штатами и Ираном.
«Ирак понес убытки в размере 60 млрд долларов из-за войны между США и Ираном», – заявил Хусейн. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Иракское агентство новостей (INA).
С марта Багдад был вынужден более чем на 80% сократить экспорт нефти, которая является основным источником доходов государства. Это произошло из-за закрытия Ормузского пролива и нападений на иракские танкеры в Персидском заливе.
В конце февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на иранской территории. В ответ Тегеран атаковал Израиль и арабские страны Персидского залива, где размещены американские военные базы. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже вновь обменялись ударами. На данный момент конфликт остается неурегулированным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.
В четверг премьер Испании оценил потери Евросоюза от этого противостояния.
Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании ситуации.