17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.5 комментариев
Авианосец США «Теодор Рузвельт» прибыл на Ближний Восток
Авианосец Соединенных Штатов «Теодор Рузвельт» прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
CENTCOM сообщил в X, что авианосцы «Теодор Рузвельт» и «Джордж Вашингтон» находятся в Аравийском море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник СМИ сообщали, что американский атомный авианосец «Теодор Рузвельт» вошел в зону ответственности Центрального командования ВС США.
Ранее неназванный источник в американской администрации сообщил о прибытии этого корабля на Ближний Восток.