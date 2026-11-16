Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.15 комментариев
США направили третий авианосец на Ближний Восток
США перебросили третий авианосец на Ближний Восток
Авианосец Соединенных Штатов «Теодор Рузвельт» в понедельник прибыл на Ближний Восток, сообщил неназванный источник в американской администрации.
В состав группировки ВМС США в Аравийском море теперь входят три авианосца, 13 эсминцев, два крейсера и один боевой корабль прибрежной зоны, пишет Associated Press.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока.
В тот же день Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударе беспилотников по радару ПВО США в Бахрейне.
В субботу Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине к востоку от Ормузского пролива.