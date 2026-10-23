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Следовавший через Ормузский пролив танкер попал под обстрел
UKMTO: Следовавший через Ормузский пролив танкер попал под обстрел
В Ормузском проливе следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO).
«UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в семи морских милях (13 км) к северо-востоку от Лимаха, Оман. Поступило сообщение о том, что в танкер, следовавший из Персидского залива через Ормузский пролив, попал неизвестный снаряд», – приводит РИА «Новости» сообщение UKMTO,
О пострадавших не сообщается. Танкер продолжил свой путь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Tasnim сообщило о прекращении попыток судов пересечь Ормузский пролив после недавних атак.
В четверг министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о масштабности энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе.
В среду нефтеналивной танкер AL DASMA загорелся после атаки в Ормузском проливе.