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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    23 октября 2026, 19:00 • Новости дня

    Следовавший через Ормузский пролив танкер попал под обстрел

    UKMTO: Следовавший через Ормузский пролив танкер попал под обстрел

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ормузском проливе следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    «UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в семи морских милях (13 км) к северо-востоку от Лимаха, Оман. Поступило сообщение о том, что в танкер, следовавший из Персидского залива через Ормузский пролив, попал неизвестный снаряд», – приводит РИА «Новости» сообщение UKMTO,

    О пострадавших не сообщается. Танкер продолжил свой путь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Tasnim сообщило о прекращении попыток судов пересечь Ормузский пролив после недавних атак.

    В четверг министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о масштабности энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе.

    В среду нефтеналивной танкер AL DASMA загорелся после атаки в Ормузском проливе.

    22 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

    Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что исламская республика готова применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

    «Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

    Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

    Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.

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    23 октября 2026, 01:39 • Новости дня
    Ливан отказался от создания совместного военного штаба с Израилем

    Al Jadeed: Ливан отказался от прямого военного взаимодействия с Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    Военно-технические переговоры между делегациями США, Израиля и Ливана в Тампе не привели к прогрессу в урегулировании конфликта на юге страны, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed.

    По данным телеканала, сторонам не удалось достичь новых договоренностей по расширению сети «пилотных зон», безопасность в которых должна обеспечивать ливанская армия после вывода израильских сил. Во время встреч в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США израильская делегация настояла на сохранении буферной зоны на юге Ливана до полного разоружения шиитской организации «Хезболла».

    Ливанская сторона в свою очередь потребовала прекратить бомбардировки и снос жилых домов, а также предоставить фермерам доступ к приграничным участкам для сбора урожая оливок.

    Консультации в Тампе стали первыми трехсторонними контактами после седьмого раунда переговоров в Риме, прошедшего в августе. Ожидается, что дата возобновления политического диалога будет объявлена после выборов в Израиле и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская армия столкнулась с дефицитом средств на закупку вооружений из-за роста военных расходов.

    Летом шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом.

    Представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    22 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Ливанские военные перехватили крупную партию оружия на границе с Сирией

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие ливанской армии предотвратили незаконную транспортировку крупной партии оружия и боеприпасов через границу с Сирией, сообщила армейская пресс-служба.

    «Операция проводилась в горном районе Аккар на севере Ливана, контрабандный груз конфискован, задержаны пять человек», – передает ТАСС сообщение командования Вооруженных сил Ливана.

    В сообщении не уточняется количество изъятого оружия и боеприпасов, а также не указывается, кому оно предназначалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Ливана заявила о 7,7 тыс. нарушений перемирия на юге страны со стороны израильских войск.

    Летом Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль участки на юге Ливана в двух пилотных зонах.

    Спецподразделения израильской армии начали операцию против отрядов шиитского движения «Хезболла» на подступах к городу Набатия на юге Ливана.

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    23 октября 2026, 05:10 • Новости дня
    В столице Саудовской Аравии прогремело несколько взрывов

    Xinhua: В районе Эр-Рияда прогремело несколько взрывов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, произошло несколько взрывов, сообщили китайские СМИ.

    Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

    Отмечается, что местные жители получили оповещения о тревоге через мобильные приложения. Тревога также объявлена в городе Наджран.

    Ранее Reuters со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию сообщило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в сторону Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    В понедельник йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе административное здание Saudi Aramco в городе Дахране подверглось обстрелу.

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    23 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Глава Минфина Израиля анонсировал масштабную операцию на Западном берегу

    Власти Израиля назвали неизбежной крупную военную операцию на Западном берегу

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о неизбежности проведения масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан по аналогии с действиями в секторе Газа и Ливане.

    Смотрич, активно продвигающий строительство еврейских поселений и выступающий против создания палестинского государства, сделал это заявление после теракта в Хевроне, передает РИА «Новости».

    «Масштабная военная операция в Иудее и Самарии с целью ликвидации Палестинской автономии, разоружения и уничтожения террористов неизбежна. Точно так же, как это было сделано в Газе и Ливане», – заявил Смотрич.

    По мнению главы ведомства, сроки проведения операции должны определяться исходя из приоритетов в отношении сектора Газа, Ливана и Ирана. Министр отметил необходимость сделать этот шаг одним из первых требований к следующему израильскому правительству.

    В пятницу Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух неизвестных, устроивших стрельбу в районе Хеврона, в результате которой пострадали пять человек. Власти классифицировали нападение как теракт. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным блокировать Хеврон и подготовиться к изоляции всего Западного берега реки Иордан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке армии к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии.

    Летом израильский министр финансов Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать аннексию Западного берега реки Иордан.

    Ранее глава правительства Израиля пообещал продолжить нанесение ударов по противникам государства на всех фронтах.

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    23 октября 2026, 15:24 • Новости дня
    Вооруженные люди открыли стрельбу в церкви в Иордании

    Petra: Вооруженные люди расстреляли прихожан церкви в иорданском Эль-Караке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В иорданской провинции Эль-Карак группа вооруженных людей открыла огонь по людям, находившимся в церкви, сообщило агентство Petra.

    В результате стрельбы есть погибшие и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на иорданское государственное агентство Petra. В сообщении иорданского Управления общественной безопасности отмечается, что ведется розыск причастных к нападению на церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган произошла стрельба.

    Летом прошлого года мужчина устроил стрельбу по церкви в американском штате Мичиган.

    В 2024 году в Аммане произошла стрельба у посольства Израиля.

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    23 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    У побережья ОАЭ произошел разлив нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, сообщили в министерстве по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ.

    Все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне закрыты, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Специалисты оценивают ситуацию и определяют меры для обеспечения безопасности и защиты морской среды. Точное количество разлившейся нефти пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нефтеналивной танкер AL DASMA подвергся атаке в Ормузском проливе с последующим пожаром на судне. Во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на морской мине в южной части Ормузского пролива супертанкера с грузом более 2 млн баррелей нефти. КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.

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    23 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о крупнейшей с 1967 года операции на Западном берегу Иордана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан, которая станет самой крупной со времен Шестидневной войны 1967 года.

    «Министр обороны Кац и я курировали планирование очень масштабной операции Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии. Такого размаха не было со времен Шестидневной войны. Армия обороны Израиля готова ее провести. Мы определим сроки, но она скоро состоится», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

    Заявление премьера прозвучало после нападения вооруженных палестинских радикалов в районе Хеврона, в результате которого ранения получили пятеро израильтян. Нападавшие были ликвидированы на месте. После инцидента израильские военные взяли город в кольцо и начали прочесывать местность в поисках возможных сообщников, а Нетаньяху объявил о намерении полностью изолировать Западный берег.

    Теперь власти планируют ужесточить военную политику на Западном берегу. Практика разрушения зданий в лагерях беженцев будет распространена на палестинские города, начиная с Хеврона. Израильские военные намерены эвакуировать жителей, провести повальные обыски, изъять оружие и уничтожить террористическую инфраструктуру, одновременно заблокировав города Хеврон и Хальхуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о неизбежности проведения масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан.

    На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И призвал прекратить принудительное создание израильских поселений на этой территории.

    В начале месяца министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о подготовке Армии обороны Израиля к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии.

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    23 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    Переговоры Ливана и Израиля в США завершились безрезультатно

    Al-Joumhouria: Переговоры Ливана и Израиля в США завершились безрезультатно

    Tекст: Мария Иванова

    Переговоры военных делегаций Ливана и Израиля при посредничестве США в Тампе завершились безрезультатно, передает РИА «Новости».

    Стороны не смогли договориться по ключевым вопросам безопасности на юге Ливана. Однако ожидается, что диалог продолжится под давлением Вашингтона, пишет Al-Joumhouria.

    Во второй день переговоров стороны обсуждали механизм контроля за договоренностями и состав участников. Ливанская делегация отказалась от идеи двустороннего координационного комитета и создания совместного оперативного штаба, так как нужные механизмы контроля уже существуют.

    Ранее президент Ливана Джозеф Аун назвал главными целями переговоров вывод израильских войск, освобождение пленных, возвращение беженцев, восстановление районов и размещение ливанской армии по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    В июле американские военные начали переговоры с местным командованием о создании пилотной зоны для передачи контроля над приграничными территориями ливанским властям.

    В июне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны.

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    23 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в результате теракта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщили израильские военные.

    Инцидент произошел в районе перекрестка «Иегуда» близ Хеврона. Старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилем погибли в результате стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

    Ранее сообщалось о ликвидации двоих нападавших и пятерых раненых, двое из которых находятся в критическом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить ЦАХАЛ к блокаде Западного берега реки Иордан и заявил о готовности провести крупнейшую со времен Шестидневной войны операцию.

    В тот же день министр финансов Бецалель Смотрич анонсировал проведение подобной операции.

    Ранее Армия обороны Израиля атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу.

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    23 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    США решили добиваться прекращения миссий ООН в Ливане, Сомали и Западной Сахаре

    FT: США будут добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в Ливане и Сомали

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты намерены добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в ряде стран, включая Ливан, Сомали и Западную Сахару, заявил постоянный представитель США при всемирной организации Майк Уолтц.

    Уолтц в интервью газете Financial Times заявил, что США «меняют подход к миротворческой деятельности» и хотят сокращения ряда миссий ООН, передает ТАСС.

    Некоторые миссии «существуют по 30, 40, 50 лет, обходятся в миллиард долларов в год и замораживают конфликты» вместо их урегулирования, пояснил дипломат. В первую очередь Вашингтон намерен добиться прекращения миссий в Ливане, Сомали и Западной Сахаре.

    Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) действуют уже десятки лет, но так и не сумели предотвратить конфликты между Израилем и шиитской организацией «Хезболла», отметил Уолтц. Американское правительство «активно обсуждает» с Францией, Израилем, Ливаном и другими странами будущие перспективы миротворческой деятельности в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Европейский союз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане.

    Весной президент Италии Серджо Маттарелла заявил о неприемлемости атак на командование Временных сил ООН на юге Ливана.

    В апреле ливанское руководство инициировало поиск преступников, атаковавших миротворцев ООН и виновных в смерти французского солдата.

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    23 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Кушнер опроверг обвинения в тайных сделках с лидерами стран Ближнего Востока

    Кушнер опроверг данные о якобы тайных финансовых операциях на миллионы долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Зять президента США Джаред Кушнер опроверг обвинения в причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям с участием стран Ближнего Востока.

    Кушнер категорически опроверг утверждения о причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям, распространенные американским журналом, передает ТАСС.

    «Этого никогда не происходило», – заявил Джаред Кушнер в социальной сети.

    Он подчеркнул, что автор материала не предоставил никаких доказательств, включая банковские выписки, данные о переводах или даты транзакций. Кушнер напомнил о многочисленных разбирательствах в Конгрессе США и расследованиях спецпрокурора, с которыми он добровольно сотрудничал, отметив, что подобные обвинения никогда не выдвигались.

    Зять американского лидера назвал статью возмутительной фабрикацией, выдумкой и пропагандой, за которой стоят люди со злым умыслом.

    Ранее журнал Vanity Fair опубликовал отрывок из книги журналиста Мэттью Коула, в которой сообщалось, что спецслужбы Нидерландов получили доступ к телефону Кушнера и обнаружили сведения о тайных договоренностях и финансовых операциях на сотни миллионов долларов, связанных с Израилем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зять американского лидера Джаред Кушнер вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом отчитали Владимира Зеленского за критику Дональда Трампа.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об отказе Кушнера от поездки на переговоры в Россию из-за болезни.

    В августе Корпус стражей исламской революции назвал выдумкой слова Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

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    23 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tasnim: Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки судов-нарушителей пересечь Ормузский пролив полностью прекратились после недавних атак на танкеры и вывода из строя их навигационных систем, сообщило агентство Tasnim.

    Движение судов через Ормузский пролив остановилось на фоне вывода из строя их навигационного оборудования и уничтожения нескольких нефтяных танкеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «После вывода из строя навигационных систем, которые использовались судами-нарушителями, и вчерашней атаки на три танкера и уничтожения еще одного попытки танкеров-нарушителей пройти через Ормузский пролив прекратились», – сообщил изданию близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана источник.

    Собеседник агентства добавил, что любое новое вмешательство Вашингтона с воздуха для поддержки контрабанды нефти приведет к решительному ответу со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о десятикратном росте стоимости перевозки ресурсов из-за блокировки Ормузского пролива.

    Во вторник КСИР сообщил о подрыве на морской мине супертанкера с нефтью.

    Ранее иранское ведомство объявило об уничтожении американского беспилотника и возгорании двух танкеров в проливе.

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    23 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Lufthansa продлила отмену рейсов в Дубай из-за обстановки на Ближнем Востоке

    Авиаконцерн Lufthansa отложил возобновление полетов в ОАЭ до 25 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group приняла решение отложить возвращение регулярных рейсов в Дубай до 25 ноября в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

    Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group перенес дату возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты почти на месяц вперед, сообщает РИА «Новости». «В связи с текущей ситуацией и оценками дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке Lufthansa Group сегодня приняла решение отложить запланированное возобновление полетов в Дубай до 25 ноября 2026 года», – говорится в сообщении компании.

    Входящие в концерн авиакомпании Lufthansa и SWISS изначально планировали возобновить перелеты 25 октября, а дочерняя структура Eurowings – 1 ноября. Пассажирам с билетами на отмененные даты пообещали предложить альтернативные варианты рейсов.

    Ранее Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    До этого Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


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    23 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Пляж в Шардже в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти с морского танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти эмирата Шарджа в ОАЭ приняли решение временно закрыть пляж Аль-Хамрия в связи с приближением нефтяного пятна, образовавшегося в результате утечки.

    «Пляж Аль-Хамрия в Шардже временно закрыт в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна, вызванного утечкой с одного из морских танкеров», – говорится в сообщении правительства эмирата, которое приводит РИА «Новости» со ссылкой на местное управление телерадиовещания.

    Специализированные группы и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности побережья и предотвращения загрязнений. Ранее появлялись сообщения о запахе бензина в различных частях страны.

    Власти призвали рыбаков и отдыхающих на море строго соблюдать указания компетентных органов для обеспечения общественной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    В марте ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры приостановили из-за пожара после атаки беспилотников.

    В прошлом году власти страны закрыли несколько пляжей после очередного разлива нефти.

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удастся воплотить, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат, замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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