  • Новость часаПутин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    23 октября 2026, 01:39 • Новости дня

    Ливан отказался от создания совместного военного штаба с Израилем

    Al Jadeed: Ливан отказался от прямого военного взаимодействия с Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    Военно-технические переговоры между делегациями США, Израиля и Ливана в Тампе не привели к прогрессу в урегулировании конфликта на юге страны, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed.

    По данным телеканала, сторонам не удалось достичь новых договоренностей по расширению сети «пилотных зон», безопасность в которых должна обеспечивать ливанская армия после вывода израильских сил. Во время встреч в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США израильская делегация настояла на сохранении буферной зоны на юге Ливана до полного разоружения шиитской организации «Хезболла».

    Ливанская сторона в свою очередь потребовала прекратить бомбардировки и снос жилых домов, а также предоставить фермерам доступ к приграничным участкам для сбора урожая оливок.

    Консультации в Тампе стали первыми трехсторонними контактами после седьмого раунда переговоров в Риме, прошедшего в августе. Ожидается, что дата возобновления политического диалога будет объявлена после выборов в Израиле и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская армия столкнулась с дефицитом средств на закупку вооружений из-за роста военных расходов.

    Летом шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом.

    Представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

    22 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России заявило, что с недоумением восприняло заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы причастности Москвы к антисемитской кампании в Сети.

    «С недоумением восприняли эти ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны, публично озвученные премьер-министром Израиля», – заявили ТАСС в министерстве, отметив богатое совместное прошлое двух стран.

    В ведомстве назвали нелепыми попытки приписать России антисемитскую кампанию, поскольку благодаря политике властей проявления антисемитизма в стране практически отсутствуют. В МИД подчеркнули, что такие заявления вызывают особое сожаление, так как они прозвучали в день 35-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

    Кроме того, в министерстве напомнили, что в 2018 году Москва предлагала Израилю заключить соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, но ответа не последовало. В МИД выразили сожаление, что премьер-министр Израиля предпочел медийные вбросы накануне парламентских выборов диалогу специалистов по кибербезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об ущербе двусторонним отношениям от заявлений израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту.

    Ранее посла Украины вызвали в министерство иностранных дел Израиля из-за критики слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отношениях с президентом Владимиром Путиным.

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    22 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе по Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение применило баллистические ракеты и беспилотники для удара по целям на территории королевства, отмечает РИА «Новости». «За последние 48 часов мы провели четыре точечные военные операции с применением йеменских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Первая операция была направлена против здания министерства обороны в столице саудовского противника – Эр-Рияде. Удар был точным», – сообщил Сариа.

    По его словам, другие операции были направлены против объекта нефтегазовой компании Aramco в Янбу, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе.

    В четверг Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии отчиталось, что в результате атаки в среду вечером на международный аэропорт Даммама погибли два человека и восемь пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт Эр-Райян.

    На прошлой неделе хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате чего погибли 17 человек.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    NYT рассказала о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс

    Tекст: Антон Антонов

    США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс, назначенных на 3 ноября, пишет New York Times.

    Военные двух стран активизировали совместные учения, отрабатывая маневры над территорией Ирака в рамках подготовки к короткой, но интенсивной операции. На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения новых атак, пишет New York Times.

    Ожидается, что целями станут энергетическая инфраструктура, ядерные объекты, а также арсеналы ракет и беспилотников Ирана. Часть американских чиновников полагает, что новая масштабная серия атак способна разрушить иранскую экономику и вынудить Тегеран пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.

    При этом сохраняется скептицизм относительно успеха новой кампании, поскольку предыдущая фаза американо-израильских ударов с февраля по апрель привела к росту мировых цен на энергоносители и инфляции, а также сильно истощила запасы ракет-перехватчиков Пентагона. Кроме того, нет уверенности в одобрении новых ударов Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль отменил серию ударов по Ирану из-за возражений США.

    Сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс.

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    22 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Хуситы начали спасать экипаж атакованной в Красном море индийской яхты

    Хуситы начали спасение 14 индийцев с атакованной в Красном море яхты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил о проведении операции по спасению 14 граждан Индии с яхты, подвергшейся удару со стороны Саудовской Аравии.

    Индийское судно подверглось атаке в Красном море недалеко от острова Зукар, передает ТАСС.

    «Саудовский враг атаковал индийскую яхту недалеко от острова Зукар, на борту которой, по предварительным данным, находились 14 граждан Индии. Вооруженные силы Йемена спасают их и предоставят более подробную информацию позже», – заявил Сариа.

    Остров Зукар расположен между побережьями Йемена и Эритреи вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду.

    Власти Саудовской Аравии перенесли на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative.

    В воскресенье йеменское движение «Ансар Аллах» обстреляло город Наджран.

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    22 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

    Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в ближайшее время вооруженные силы исламской республики представят новый секретный беспилотный летательный аппарат.

    Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

    «На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

    По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.

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    22 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Saudi Aramco эвакуировала персонал штаб-квартиры в Дахране

    Bloomberg: Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco перевела сотрудников своей штаб-квартиры в Дахране на дистанционную работу после срабатывания сигнала тревоги.

    Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из своей штаб-квартиры в Дахране и временно перевела персонал на удаленный режим работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Эвакуация последовала за сигналом тревоги в здании, однако точные причины его срабатывания в настоящий момент остаются неизвестными. Сроки возможного возвращения сотрудников в офис пока не определены.

    На прошлой неделе правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде. Административное здание нефтяной компании в Дахране получило значительные повреждения в результате обстрела, сообщало агентство Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменские хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    На прошлой неделе министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило об обстреле административного здания нефтяной компании в Дахране.

    В начале месяца мятежное движение «Ансар Аллах» объявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод на востоке страны.

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    22 октября 2026, 12:27 • Новости дня
    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт альтернативой холодной войне

    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт залогом стабильности на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил, что Мекканское оборонное соглашение демонстрирует готовность Анкары взять на себя ответственность за безопасность в регионе.

    Выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, сын президента Турции отметил, что Анкара смогла преодолеть прошлые разногласия с арабскими странами ради конструктивного диалога, передает ТАСС.

    «Подписание нами Мекканского оборонного пакта свидетельствует, что Турция готова взять на себя ответственность, привлекая к сотрудничеству другие страны, такие как Пакистан и Саудовская Аравия», – подчеркнул Эрдоган.

    По его словам, новый уровень взаимодействия между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией стал хорошей альтернативой подходам времен холодной войны. Мекканское соглашение о взаимной обороне было подписано в августе, а в начале октября страны договорились о размещении совместных вооруженных сил на саудовской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты заявили о провале первого экзамена так называемого ближневосточного НАТО.

    В августе президент Турции Тайип Эрдоган объяснил суть оборонного пакта Анкары, Эр-Рияда и Исламабада.

    МИД Ирана оценил заключение этого военного соглашения.

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    22 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Израильские танки обстреляли поселения на юге Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля нанесла удары из танковых орудий по населенным пунктам в провинции Дераа на юге Сирии, сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

    Израильские военные открыли огонь по населенному пункту Абдин в провинции Дераа, передает ТАСС со ссылкой на Al-Ikhbariya.

    Обстрелу также подверглись соседние селения, которые расположены на берегу пограничной реки Ярмук. Сведений о пострадавших среди мирных граждан не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сообщалось, что ультраправые израильтяне регулярно тайно пересекают сирийскую границу, пытаясь основать новые поселения на землях, которые они считают своими по библейскому праву.

    Министерство иностранных дел Сирии в октябре осудило Израиль за возведение фортификационных сооружений в провинции Кунейтра, назвав это прямым нарушением соглашения о разъединении сил на Голанских высотах.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало израильские власти прекратить рейды и запугивание гражданского населения в Сирии, указав на рекордное число вторжений в сентябре.

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    22 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

    Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что исламская республика готова применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

    «Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

    Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

    Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.

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    22 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    Иран сообщил об ударах по четырем судам в Персидском заливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили об ударах по четырем судам в северной части Персидского залива.

    «Четыре судна попали под удар и загорелись на севере Персидского залива», – заявили в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в Ормузском проливе. В начале месяца КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе. В сентябре Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно.

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    22 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    Пентагон не стал комментировать сообщения об эвакуации войск с Ближнего Востока

    Пентагон отказался комментировать эвакуацию войск США с Ближнего Востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В министерстве обороны США не стали комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    «На данный момент нам нечего сообщить», – заявили РИА «Новости» в американском военном ведомстве.

    Ранее канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США постепенно эвакуируют свой военный и дипломатический персонал из стран Ближнего Востока. Отмечалось, что это напоминает ситуацию в начале конфликта с Ираном в феврале.

    Официальный представитель Центрального командования ВС США Тимоти Хокинс ранее заявлял, что такие маневры проводятся регулярно для оптимизации готовности миссий.

    Официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиготт также сообщал об эвакуации части персонала из посольства в Саудовской Аравии. При этом он назвал неточными сообщения СМИ о подготовке аналогичного приказа относительно других американских дипмиссий в странах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг телеканал NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

    Ранее в США показали атакованные Ираном базы в этом регионе.

    Также Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке.

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    22 октября 2026, 06:57 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии переговоров между США и Ираном

    Трамп опроверг информацию о ведении переговоров Вашингтона с Тегераном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время американская сторона не ведет переговорный процесс с властями Ирана.

    Американский лидер отверг информацию о наличии контактов между двумя странами, передает ТАСС.

    «Нет, думаю, мы не ведем переговоры с [Ираном]. Так или иначе, кое-что произойдет довольно скоро. Большинство считает, что это будет после выборов, мы посмотрим, что произойдет», – сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

    Цитаты президента США распространил пресс-пул Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская пресса сообщила о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс. В среду Израиль из-за возражений Дональда Трампа отменил серию атак по территории исламской республики. В понедельник глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте между Вашингтоном и Тегераном.

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    22 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    При атаке на аэропорт саудовского Даммама погибли два человека

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате удара по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии увеличилось до двух человек.

    Количество погибших при атаке на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии увеличилось до двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление гражданской авиации королевства.

    «Управление уведомляет, что число погибших в результате атаки на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме вечером 21 октября возросло до двух. Один из погибших – подданный Саудовской Аравии, другой – гражданин Индии», – сообщило ведомство.

    По данным управления, ранения получили еще восемь человек, включая двух саудовских подданных. Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья на фоне атак на саудовские танкеры в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии.

    Саудовские власти отменили форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов.

    В понедельник йеменские повстанцы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

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    22 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Турции сочли новый энергокризис в семь раз масштабнее кризиса 2022 года

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что нынешний энергетический кризис, вызванный ситуацией в Ормузском проливе, в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов 2022 года.

    «Нынешний энергокризис является одним из, возможно, крупнейших. Он в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году. Надеемся, что нынешний кризис продлится недолго, так как он уже вызвал проблемы в глобальной экономике», – заявил Шимшек на Веронском экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что Анкара прилагает посреднические усилия, в том числе между Россией и Украиной. По его словам, Турция заинтересована в процветании, а не в разрушительных процессах в экономике.

    Из-за конфликта Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок, его блокировка привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива.

    В субботу власти исламской республики передали Вашингтону семилетний план по разблокировке маршрута.

    В начале месяца Тегеран назвал условием открытия пролива уступки со стороны США.

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    22 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Ливанские военные перехватили крупную партию оружия на границе с Сирией

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие ливанской армии предотвратили незаконную транспортировку крупной партии оружия и боеприпасов через границу с Сирией, сообщила армейская пресс-служба.

    «Операция проводилась в горном районе Аккар на севере Ливана, контрабандный груз конфискован, задержаны пять человек», – передает ТАСС сообщение командования Вооруженных сил Ливана.

    В сообщении не уточняется количество изъятого оружия и боеприпасов, а также не указывается, кому оно предназначалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Ливана заявила о 7,7 тыс. нарушений перемирия на юге страны со стороны израильских войск.

    Летом Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль участки на юге Ливана в двух пилотных зонах.

    Спецподразделения израильской армии начали операцию против отрядов шиитского движения «Хезболла» на подступах к городу Набатия на юге Ливана.

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    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

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    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

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    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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